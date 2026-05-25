HomeEventi

“Campagnano Terra di Sapori”: il 31 maggio una giornata dedicata alle eccellenze del territorio

0
100
terre

Comunicato stampa

Domenica 31 maggio 2026 Piazza Cesare Leonelli, nel cuore di Campagnano di Roma, ospiterà “Campagnano Terra di Sapori”, evento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali e dei prodotti del territorio.
La manifestazione, a cura del Comune di Campagnano di Roma e Università Agraria di Campagnano, realizzata con il contributo di Regione Lazio e Arsial, proporrà per l’intera giornata un ricco programma di appuntamenti aperti al pubblico, tra degustazioni, laboratori, attività per bambini e momenti di convivialità.
A partire dalle ore 10:00, in concomitanza con il mercatino di Campagnano, sarà attivo il Mercato Agricolo, con espositori e produttori del Lazio che presenteranno eccellenze agroalimentari e specialità tipiche. Alle ore 11:00 spazio allo show cooking con degustazione a cura dello chef e food evolutionist Fabio Campoli, con dimostrazioni culinarie dal vivo e assaggi dedicati ai partecipanti.
Nel corso della giornata si svolgeranno inoltre i laboratori degustativi gratuiti, dedicati a vino, olio, formaggi ed erbe spontanee, guidati da esperti del settore, con l’obiettivo di promuovere cultura gastronomica, tradizione e consapevolezza alimentare (prenotazione obbligatoria).
Non mancheranno attività dedicate ai più piccoli con i laboratori per bambini, pensati per avvicinare le nuove generazioni ai temi della natura, dell’alimentazione e del territorio.
A chiudere la giornata sarà il Pranzo Agricolo delle ore 13:00, momento conviviale pensato per celebrare insieme i sapori autentici della tradizione locale.
“Campagnano Terra di Sapori” rappresenta un’occasione di incontro tra produttori, cittadini e visitatori, all’insegna della valorizzazione delle eccellenze agricole, della cultura rurale e delle tradizioni del territorio.

Articolo precedente
La legalità prima di tutto: gli animali si tutelano con le Istituzioni, non con lo spettacolo.
Articolo successivo
QUALITÀ DELLA VITA; D’AMATO: ROMA IN MIGLIORAMENTO, BENE LAVORO GUALTIERI

Ultimi articoli

Cultura

La cura e l’algoritmo, di Alessio D’Amato

Politica

QUALITÀ DELLA VITA; D’AMATO: ROMA IN MIGLIORAMENTO, BENE LAVORO GUALTIERI

Cronaca

La legalità prima di tutto: gli animali si tutelano con le Istituzioni, non con lo spettacolo.

Scuola

IL LICEO SCIENTIFICO  CAVOUR COMPIE CENTO ANNI

Scuola

Acea Ato2 comunica sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia

Carica altri