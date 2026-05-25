Comunicato stampa
Acea Ato2 comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio da parte del Consorzio Medio Tirreno, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia, il giorno 26/05/2026 dalle ore 08:00alle ore 23:00.
Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione alle vie sottoelencate:
Zona Borgata Aurelia – Via Aurelia Nord e Zona La Scaglia – Zona Pantano e Sant’Agostino
(Comune di Tarquinia ma di competenza Acea) – Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via
limitrofe.Per alleviare il disagio, sono stati predisposti due stazionamenti con autobotte, per tutta la durata
del fuori servizio, presso: via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia) e via Niccolò Paganini (Borgata Aurelia)
Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di
rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.33