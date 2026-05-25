Comunicato stampa

«È stato un onore partecipare questa mattina insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e all’assessora alla Scuola Claudia Pratelli, alla cerimonia per il centenario del Liceo Scientifico Cavour, il più antico d’Italia, nato nel 1926 dalla scissione con il Virgilio. In questi anni come città Metropolitana abbiamo svolto un lavoro sinergico mettendo in relazione preside, insegnanti e alunni ascoltando anche le criticità che andavano risolte e alle quali abbiamo dato risposta.

Sul liceo Cavour abbiamo investito 800mila euro ma c’è bisogno di un investimento molto più consistente per il quale sono tre anni che chiediamo alla Regione Lazio un finanziamento di oltre 3milioni e 600mila euro che serviranno per la ri-permealizzazione del tetto su una struttura che ricopre un intero isolato.

Come Città metropolitana siamo soddisfatti di aver potuto annunciare proprio oggi che abbiamo stanziato i fondi per la riqualificazione e la messa in sicurezza del piazzale interno e per la ristrutturazione dell’ex casa del custode che diventerà una nuova sala docenti. A tutti i ragazzi che dovranno affrontare la maturità un grande in bocca al lupo e viva il Cavour».

A dichiararlo è Daniele Parrucci, Consigliere Delegato di Cmrc all’edilizia scolastica