QUALITÀ DELLA VITA; D’AMATO: ROMA IN MIGLIORAMENTO, BENE LAVORO GUALTIERI

Comunicato stampa

“Nell’indagine sulla qualità della vita presentata in anteprima al Festival dell’Economia di Trento emerge un dato positivo per Roma, un netto miglioramento soprattutto per quanto riguarda la qualità della vita degli anziani e i servizi del tempo libero. Questa indagine dimostra come ci sia un forte divario tra Roma e il resto delle province del Lazio, che continuano a occupare posizioni molto basse e addirittura, su alcuni indicatori, vanno indietro.

È un segnale importante che dimostra come, pur tra molte criticità ancora aperte, la Capitale stia mostrando segnali di crescita ed è giusto riconoscere che l’amministrazione Gualtieri ha avviato un deciso cambio di passo, che emerge anche da questo studio autorevole”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato.