Comunicato stampa

Presentati oggi a Palazzo Valentini i 21 progetti finanziati attraverso il secondo bando della Città metropolitana di Roma Capitale dedicato alla tutela degli animali d’affezione, alla prevenzione del randagismo e alla salvaguardia della fauna selvatica.

Ad aprire l’iniziativa il Consigliere delegato all’Ambiente, Transizione Ecologica, Aree Protette e Tutela degli Animali, Rocco Ferraro, che ha illustrato gli obiettivi del programma finanziato con uno stanziamento complessivo di 100 mila euro.

Le risorse sono state destinate principalmente a campagne contro l’abbandono degli animali, percorsi di formazione e iniziative per promuovere l’adozione consapevole, con l’obiettivo di ridurre il fenomeno del randagismo e il sovraffollamento dei canili. Una particolare attenzione è stata inoltre rivolta alla tutela della fauna selvatica, al recupero degli animali feriti e alla loro reintroduzione in natura, grazie alla collaborazione tra Comuni, veterinari, associazioni e CRAS.

Sono 21 i Comuni beneficiari del bando: 19 riceveranno contributi fino a 5 mila euro per progetti dedicati alla prevenzione del randagismo e alla promozione delle adozioni responsabili.

«La prevenzione passa innanzitutto dalla consapevolezza – ha dichiarato Ferraro –. Per questo investiamo nella diffusione di una cultura del rispetto e del benessere animale, sostenendo al tempo stesso il lavoro di Comuni, strutture sanitarie, volontari e associazioni. La forte partecipazione registrata dimostra quanto il tema sia sentito sul territorio. Faremo il possibile per replicare questa iniziativa e mettere a disposizione nuove risorse per i nostri Comuni».

Un impegno concreto che conferma l’attenzione della Città metropolitana verso il benessere animale, la tutela della biodiversità e la sicurezza delle comunità locali.