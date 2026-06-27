Dal profilo Facebook del Comune di Vejano

Una giornata di grande valore istituzionale e civile ha visto il Comune di Vejano protagonista delle celebrazioni del 252° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose.

La manifestazione si è aperta con la deposizione di una corona d’alloro presso la stele dedicata al Finanziere Gino Nobili, caduto in servizio nel 1967 durante un’operazione anticontrabbando, quale doveroso omaggio al suo sacrificio e al suo esempio di dedizione allo Stato.

A seguire si è svolta la tradizionale cerimonia militare, nel corso della quale sono stati rinnovati i valori di legalità, servizio e vicinanza ai cittadini che contraddistinguono l’operato della Guardia di Finanza.

Alla cerimonia hanno preso parte il Prefetto di Viterbo, dott. Sergio Pomponio; il Procuratore Generale; il Questore di Viterbo, dott. Giorgio Di Munno, Dirigente Superiore della Polizia di Stato; S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo della Diocesi di Viterbo; S.E. Mons. Marco Salvi, Vescovo della Diocesi di Civita Castellana; il Col. Carlo Pasquali, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, insieme con i rappresentanti delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, la Vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, i Consiglieri Regionali del Lazio Daniele Sabatini e Giulio Zelli, i Sindaci e gli Amministratori del territorio, le associazioni combattentistiche e d’arma e numerosi cittadini.

L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo per aver scelto Vejano quale sede delle celebrazioni di questa importante ricorrenza, offrendo alla nostra comunità l’opportunità di ospitare un evento di così alto prestigio istituzionale.

Un momento di memoria, riconoscenza e unità, che rafforza il legame tra le Istituzioni e la comunità nel segno dei valori della Repubblica.