Raduno Bandistico a Manziana

Dal profilo Facebook del Comune di Manziana
La musica che ci unisce torna a risuonare per le vie di Manziana!
Oggi, sabato 27 giugno, il nostro paese ospiterà il Raduno Bandistico 2026, una serata dedicata alla musica, alla tradizione e allo spirito di comunità.
Ad animare l’evento saranno tre realtà bandistiche che, con la loro passione e il loro talento, regaleranno al pubblico un’emozionante festa di note:
Banda Musicale A. Tabirri di Manziana
Banda Eugenio D’Aiuto di Canale Monterano
Banda della Scuola Popolare di Musica di Testaccio
Ritrovo in Piazza Tommaso Tittoni
Ore 20:30
Sfilata per le vie del centro, a seguire i concerti in piazza.
Vi aspettiamo numerosi!