Trevignano Romano, taglio del nastro per la struttura dedicata alla disabilità

È stata inaugurata venerdì 19 giugno, la nuova struttura residenziale dedicata a persone con disabilità, in via della Rocca n° 17 a Trevignano Romano, uno dei presidi socio‑assistenziale che il territorio attendeva. Il progetto Pnrr ALBA Autonomia, Lavoro, Benessere, Abitare, ha aperto ufficialmente le sue porte alla comunità. Il progetto è stato realizzato attraverso lo strumento della co-progettazione che ha coinvolto le realtà del terzo settore territoriale e associazioni di familiari di persone con disabilità.

Il complesso, moderno e completamente accessibile, con una vista mozzafiato sul lago, ospiterà un certo numero di residenti e offrirà servizi educativi, riabilitativi e di supporto alla vita quotidiana.

Alla cerimonia hanno partecipato amministratori locali, rappresentanti delle associazioni, operatori del settore e i genitori dei ragazzi a cui è diretto il progetto. Tra i presenti, anche il presidente de L’agone nuovo Giovanni Furgiuele, per la ASL il dott. Giacomo Furnari, il presidente della BCC dott. Mario Porcu e il vice presidente Marco Palma.

Il taglio del nastro è stato accompagnato da un lungo applauso, segno di un’attesa che non era solo burocratica, ma profondamente umana. Perché non si è inaugurato soltanto un edificio ma si è inaugurata un’ opportunità. L’inaugurazione è stata anche un momento di riconoscimento reciproco: tra le istituzioni che hanno creduto nel progetto, le associazioni che lo hanno sostenuto con tenacia e i cittadini che hanno scelto di esserci. Perché una struttura così non è solo un servizio: è un indicazione. Ricorda che una comunità è più forte quando non lascia indietro nessuno. Qui le persone con disabilità potranno vivere in un ambiente sicuro, accogliente e rispettoso della loro autonomia.

La dott.ssa Simona Di Paolo, importante figura nella governance del Distretto Sociosanitario Roma 4.3, che ha guidato il processo di realizzazione del progetto ALBA, garantendo coerenza con la riforma nazionale della disabilità e un dialogo costante con i Comuni, la ASL e il terzo settore, ha aperto la serie d’interventi dando la parola alla sindaca di Trevignano Romano Claudia Maciucchi, cui ha fatto seguito l’intervento dell’assessora ai servizi sociali Viola Catena, dopo aver ascoltato la toccante testimonianza di Fabrizio Tabellini, ospite della struttura Alba.

Hanno preso poi la parola, il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi e l’assessore alle politiche sociali Massimo Guitarrini, al termine del quale, l’intervento del sindaco di Anguillara Sabazia Angelo Pizzigallo, ha concluso la prima parte dedicata agli interventi degli amministratori locali dei paesi del lago che hanno sottolineato, in tutti i loro interventi, l’importanza di un straordinario risultato, di un lavoro che ha visto la collaborazione e l’impegno tutte le amministrazioni, al di là di recinti ideologici e di sterili campanilismi, un impegno che deve continuare costante nel tempo. Hanno preso parte all’incontro anche l’assessore del Comune di Manziana, Roberto Micheli, con delega ai Servizi di assistenza socio‑sanitaria, Pubblica Istruzione e Sport, e l’assessora del Comune di Canale Monterano, Laura Aloisi, titolare delle Politiche Sociali.

I successivi interventi della dottoressa Federica Francescone, funzionaria del ministero del lavoro e politiche sociali, di Fulvio Viel, dirigente della Regione Lazio e di Alessandro Ciglieri, Consulente tecnico e supporto agli uffici del Piano, sono entrati nei meccanismi tecnici, senza tralasciare i ringraziamenti e i commenti molto positivi sull’utilità del progetto e sulla bellezza dell’immobile, in un luogo davvero unico.

Alcune parole sono state pronunciate dal parroco di Trevignano Romano don Piero che ha, al termine del suo intervento, impartito la benedizione dei locali e della persone presenti.

Subito dopo, a conclusione dell’importante manifestazione, che ha visto la presenza costante di Armando Mantovani, presidente del terzo settore Consorzio Consol e Cooperativa Sociale L’oasi, sono intervenuti i tre esponenti politici della Regione Lazio: il consigliere regionale Nazzareno Neri, il vicepresidente della Regione Lazio Giorgio Simeoni e l’assessore all’Inclusione Sociale e Servizi alla Persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli, che, subito dopo le emozionanti testimonianze dei ragazzi Alessio, Emanuele e Casian, ha rilasciato una breve dichiarazione a L’agone che riportiamo integralmente:

“Credo che, anche qui a Trevignano, sia stata scritta una bella pagina, per aver inaugurato questo bellissimo Housing sociale, che significa inclusione, relazioni, che significa anche contrastare, ovviamente, la solitudine, immaginiamo quante persone, avanti con gli anni, soffrono anche di questo, che significa mettere al centro la persona disagiata, la persona fragile, la persona con disabilità ma non solo Trevignano ma tutto il consorzio, noi abbiamo sottolineato l’importanza anche di aver costituito il consorzio 4.3, quindi tutti i comuni interessati e che fanno parte di questo consorzio, quindi, oltre a Trevignano, i comuni di Anguillara, Bracciano, Manziana e Canale Monterano, c’erano tutti gli amministratori, quindi veramente una bellissima giornata, c’era la asl, il Consorzio, c’erano tutti gli operatori, la benedizione del parroco, che quella non guasta mai, credo che ci siamo, ne stiamo inaugurando tante di queste bellissime realtà, c’è un piano sociale 25/27, che è un’ altra azione fondamentale, ci sono tante risorse, come ho ricordato, perché abbiamo raddoppiato le risorse, il budget delle politiche sociali da 98 milioni di euro del 2023 siamo arrivati a 210 milioni nel 2026, tante e vero che il budget del vostro, di questo distretto da un milione e sette è passato a 3 milioni e 4, perché tutti i budget dei consorzi e vari distretti sono raddoppiati, quindi con una visione, programmazione e risorse credo che abbiamo messo in campo tutti gli strumenti per far si che il nostro welfar sia sempre più pronto ad accogliere e assistere tutte le persone in difficoltà per non lasciare nessuno indietro e quindi per rendere la nostra regione sempre più accogliente e inclusiva”.

Lorenzo Avincola redattore L’agone