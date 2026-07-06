Comunicato stampa

“Il problema non sono i cantieri, ma un ministro incapace di occuparsi degli effetti dei lavori nella vita delle persone. Oggi la situazione sulla rete è fuori controllo perché all’intervento programmato nel nodo di Firenze si sommano almeno 5 inconvenienti tecnici sulla linea che stanno rendendo infernale la giornata degli italiani che devono spostarsi. La combinazione dei guasti con la deviazione Av sulla tirrenica sta creando ripercussioni anche sui regionali con un effetto a valanga di cui solo il Governo non riesce ad accorgersi. Mentre Meloni e Salvini pensano solo a litigare su come spartirsi i nuovi vertici del Gruppo FS cittadini e lavoratori vengono abbandonati nel totale caos informativo e senza assistenza e servizi alternativi adeguati. Intollerabile che i biglietti, già esauriti per oggi e per domani, dell’alta velocità con aumento di percorrenza fino a 2 ore e 30 vengano venduti a prezzo pieno nonostante la richiesta che abbiamo avanzato da settimane di ridurli”. Così il vicepresidente della commissione trasporti della camera, il deputato democratico, Andrea Casu.