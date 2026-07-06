Comunicato stampa

L’Amministrazione Comunale ha organizzato e promosso un’Estate che, con un approccio solidale, unitario e del tutto privo di inutili ansie da competizione, può rendere la città più viva, più accogliente e utilmente attrattiva.

La rassegna musicale, artistica ed enogastronomica alla Marina, con il Padellone previsto nel mese di agosto, le iniziative alla Cittadella della Musica e i mercati rionali che riempiranno di vivacità la nostra città sono quell’insieme che, letto non in modo frammentario, può veicolare un’idea precisa di Civitavecchia: un luogo in cui i propri cittadini possano vivere una bella stagione di cultura e socialità e che possa offrire, insieme, anche un turismo esperienziale non concentrato in poche sporadiche occasioni, ma capace di distribuirsi nei mesi estivi, con ritorni economici e di immagine.

Naturalmente nessuno nega il valore dei grandi eventi. Ma siamo anche memori di una stagione in cui Enel dava milioni di euro alla città, mentre oggi arriva persino a chiederli indietro. Sono scenari non paragonabili.

È evidente che, in presenza di fondi adeguati o di imprenditori disponibili a investire su spettacoli gratuiti per la città, anche i grandi eventi rappresenterebbero un valore aggiunto importante e sarebbero accolti con favore. Ma la vita culturale e sociale di una comunità non può dipendere soltanto dall’evento eccezionale, né può essere misurata esclusivamente sulla dimensione del nome di richiamo.

Proprio per questo, in definitiva, fuori da stucchevoli e controproducenti polemiche, ciò a cui si lavora è un progetto che negli anni possa crescere come qualcosa che appartenga all’intera comunità e di cui la comunità possa andare fiera.

Un progetto che parta dalla opportuna valorizzazione delle nostre eccellenze artistiche locali, da un’offerta libera e gratuita, varia anche dal punto di vista culturale, capace di coinvolgere le generazioni e di non escludere nessuno.

Una proposta che faccia vivere gli spazi pubblici, che ricostruisca socialità, che accompagni la città a ritrovarsi e che tenga insieme cultura, partecipazione, economia locale e senso di appartenenza.

In questo senso, la particolare attenzione alle fragilità e alle differenze, dimostrata già dagli esordi delle iniziative e destinata a proseguire, non è un elemento accessorio, ma parte costituente di un’Amministrazione che guarda ai propri valori come a qualcosa di insopprimibile.

Il Partito Democratico condivide la visione che è evidentemente alla guida delle azioni amministrative ed esprime la convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta.

Il forte messaggio inviato è ancora una volta quello di porre al centro l’interesse collettivo, l’amore per la città e la possibilità di ricostruire comunità, più che una effimera visibilità personale o di parte.

Per noi una città che vive i suoi spazi, valorizza le proprie energie e torna a riconoscersi come comunità è una città che guarda con più fiducia al proprio futuro.

Partito Democratico — Circolo di Civitavecchia