Comunicato stampa

Lunedì 13 luglio 2026 ore 9,00 – 13,00 e 14,00-16,30, Via di Valle Foresta 6 – Bracciano

Si tratta di un appuntamento nel quale saranno fornite informazioni riguardo le opportunità connesse ai Programmi Comunitari gestiti direttamente da Bruxelles, le caratteristiche della progettazione richiesta e fornite indicazioni a chi ha già idee progettuali da poter sottoporre agli esperti.

Una occasione per attivare una rete locale di soggetti interessati con cui condividere ulteriori momenti formativo/informativi, anche con la fattiva collaborazione di Lazio Innova che partecipa all’organizzazione dell’evento.

Vi invitiamo a registrarvi scrivendo a segreteria@galetruriameridionale.it

DI SEGUITO, L’ILLUSTRAZIONE DELLA GIORNATA

GAL Etruria Meridionale

invita alla giornata formativa nell’ambito del Progetto SITE* su

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E PROGETTAZIONE EUROPEA SU FONDI A GESTIONE DIRETTA (BANDI COMUNITARI)

Lunedì 13 luglio 2026 ore

9,00 – 13,00 e 14,00-16,30

Via di Valle Foresta 6 – Bracciano

Obiettivo Fornire ai partecipanti le competenze e le conoscenze metodologiche necessarie per formulare una proposta progettuale di qualità

Descrizione: Il percorso prevede un taglio operativo orientato alla formulazione della proposta progettuale in risposta ad un call riconducibile ai fondi a gestione diretta. La parte maggiormente rilevante è orientata alla compilazione del application form nel contesto del call e programma specifico.

agenda ore 9,00 registrazione partecipanti

9,30 Panorama sui Programmi di finanziamento a gestione diretta. Verticalizzazione sui Programmi maggiormente pertinenti con i partecipanti al Corso.

11,00 Analisi Call for proposals. Lettura guidata di uno o più call al fine di emarginare gli elementi essenziali: obiettivo call, valore aggiunto europeo, budget, deadline, elementi di pertinenza (documenti strategici di riferimento), elementi di fattibilità, criteri di valutazione, requisiti ammissibilità, elementi riconducibili al project scope (azioni ammissibili, target..)

12,00 Identificazione project idea. Modalità di analisi e ambito di riconduzione per l’identificazione dell’idea progettuale: strategia dell’organizzazione, analisi bisogni, pertinenza con call e programma.

Durata: 0,5h

1 3,00 – 14,00 Pausa

14,00 Analisi application form. Lettura guidata al fine di evidenziare per ciascuna sezione competenze e tool funzionali alla compilazione.

Analisi dei bisogni: declinazione delle fonti, promt engineering e iterazioni necessarie per l’IA;

Logica dell’intervento: dall’obiettivo di impatto alle azioni necessarie;

Definizione dello scope: Work Breakdown Structure per la scomposizione del lavoro in WP e task;

Definizione del partenariato: piattaforme di ricerca partner, modalità di selezione, coerenza del partenariato;

Ripartizione WP e task di progetto tra partner: Organizational Breakdown Strucure e Matrice RACI;

Definizione tempi: tecniche reticolari, critical path, gantt;

Budgeting: ammissibilità dei costi, allocazione risorse e calcolo effort, tecniche di definizione budget analitico e cash flow;

Modalità di gestione: principali standard, norme e metodologie di PM;

Pianificazione comunicazione e disseminazione: modalità di comunicazione in base al target.

16,00 Confronto con gli esperti su singole idee progettuali

*Il progetto SITE SITE – Sistema Italia in Europa è il progetto, promosso dal Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato con il supporto di Eutalia, che rafforza la capacità delle amministrazioni italiane di accedere ai programmi europei a gestione diretta. Attraverso informazione, formazione, assistenza tecnica, dati e strumenti digitali, SITE accompagna territori e istituzioni nella costruzione di proposte progettuali più solide e competitive sui programmi europei finanziati dai fondi a gestione diretta. Un’iniziativa per fare sistema, valorizzare le competenze nazionali e aumentare la presenza italiana nelle opportunità offerte dall’Unione Europea.

In collaborazione con Lazio Innova