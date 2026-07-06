Dal profilo Facebook del Comune di Bracciano
Sono attualmente in corso gli interventi di riqualificazione della spiaggia di San Celso, realizzati nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Parco Naturale Bracciano Martignano. Le lavorazioni proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di valorizzare l’area, tutelarne le caratteristiche ambientali e migliorarne la fruibilità da parte della cittadinanza e dei visitatori.
Parallelamente, l’Amministrazione Comunale ha avviato, già da mesi, le procedure amministrative necessarie e previsto le risorse per la realizzazione di una rampa di accesso dedicata alle persone con disabilità, al fine di rendere la spiaggia pienamente accessibile e garantire una fruizione sempre più inclusiva del litorale.
L’impegno dell’Amministrazione prosegue nella direzione di una valorizzazione del territorio che coniughi sostenibilità ambientale, rispetto delle normative e attenzione ai bisogni di tutti i cittadini.