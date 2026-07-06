Dal profilo Facebook del Comune di Bracciano

Sono attualmente in corso gli interventi di riqualificazione della spiaggia di San Celso, realizzati nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Parco Naturale Bracciano Martignano. Le lavorazioni proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di valorizzare l’area, tutelarne le caratteristiche ambientali e migliorarne la fruibilità da parte della cittadinanza e dei visitatori.