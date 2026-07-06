Riceviamo e pubblichiamo

Con gli spettacoli La Cantatrice Calva e Manola si è conclusa la prima parte del Gran Premio del Teatro Amatoriale 2026, la rassegna nazionale promossa dalla FITA e ospitata alla Cittadella della Musica.

«Questa prima fase della manifestazione ha confermato la capacità del Gran Premio del Teatro Amatoriale di coinvolgere il pubblico e di offrire alla città una proposta culturale continuativa e di qualità – dichiara l’assessora alla Cultura Stefania Tinti –. Desidero ringraziare l’ufficio Cultura per il lavoro svolto e per il supporto garantito durante tutti gli appuntamenti. Un ringraziamento va inoltre alla FITA, alle compagnie che si sono alternate sul palco e ai tanti spettatori che hanno partecipato alle serate».

Gli ultimi due appuntamenti prima della pausa estiva hanno visto in scena La Cantatrice Calva di Eugène Ionesco e Manola, due opere molto diverse tra loro, accolte con interesse e partecipazione dal pubblico.

«Si chiude una prima parte della rassegna che ci restituisce un bilancio molto positivo – sottolinea Annibale Izzo, direttore organizzativo e delegato territoriale FITA –. La risposta degli spettatori è stata significativa in tutte le serate e rappresenta il riconoscimento più importante per il lavoro delle compagnie e dell’intera organizzazione. Ringraziamo l’Amministrazione comunale, gli uffici e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione».

Il Gran Premio del Teatro Amatoriale si ferma ora per una pausa. La rassegna riprenderà alla Cittadella della Musica giovedì 4 e venerdì 5 settembre con i prossimi spettacoli in programma.

L’Amministrazione comunale e la FITA ringraziano il numeroso pubblico che ha seguito con costanza e partecipazione questa prima parte del cartellone e rinnovano l’appuntamento al mese di settembre.