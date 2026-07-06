HomeEventi

In via degli Angeli Ceretani a Cerveteri la quinta edizione della Festa del Fiore di Zucca

0
100
Cerveteri fiore di zucca

Riceviamo e pubblichiamo

Location nuova, ma confermato il programma di sempre, con tante specialità enogastronomiche, artigianato, intrattenimento e musica dal vivo

“Per il quinto anno torna uno degli appuntamenti più attesi, gustosi e divertenti dell’estate: la Festa del Fiore di Zucca del Rione Madonna dei Canneti. Programma ricco, variegato, ma location diversa: per la prima volta infatti si svolgerà in via degli Angeli Ceretani, vicino il Campo Sportivo Enrico Galli. Tre giorni di musica, stand gastronomici e di artigianato, giostre per bambini, folklore e tradizione”.

A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore ai Rapporti con i Rioni, nell’annunciare la quinta edizione della Festa del Fiore di Zucca, in programma venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio a Cerveteri.

“Le feste dei nostri Rioni rappresentano occasione di incontro, convivialità, tradizione: serate di intrattenimento fondamentali per i nostri rionali in quanto rappresentano anche occasione per raccogliere fondi da destinare poi alla realizzazione dei carri che animeranno la sfilata della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti – ha dichiarato l’Assessore Manuele Parroccini – ad animare i tre giorni di festa del Rione, nella nuova location di via degli Angeli Ceretani, più spaziosa e più agevole per il parcheggio dei visitatori, concerti live, con i ‘Radiofonica.2’, il ‘Trio Monti’ e i ‘The Gentleman’. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito”.

La festa avrà inizio venerdì 10 luglio, alle ore 18:00 con l’apertura degli stand. Seguirà una dimostrazione dell’URL – Unione Rugby Litorale Etrusco, una delle realtà sportive più apprezzate del territorio. Alle ore 21:00 ‘Radiofonica.2’ in concerto.

Sabato 11 luglio, gli stand gastronomici vi aspettano anche a pranzo, a partire dalle ore 12:00. Seguirà alle ore 19:00 la musica dal vivo con ‘Maurizio e Chiara’. Alle ore 21:00 spazio alla musica popolare romana del ‘Trio Monti’.

Gran finale, domenica 12, con i The Gentleman, sempre alle ore 21:00. L’Evento è patrocinato dalla Regione Lazio, dall’Arsial e dal Comune di Cerveteri – Assessorato ai Rioni

Articolo precedente
La prima nazionale per la Trilogia Crimini del Labirinto – Le prime tre indagini – di Daniela Alibrandi
Articolo successivo
A Campo di Mare c’è “EtnoMuSa”, la più grande orchestra Universitaria d’Europa in concerto in riva al mare

Ultimi articoli

Cultura

Le nostre carte da decifrare

Eventi

Gran Premio del Teatro Amatoriale, conclusa la prima parte della rassegna: appuntamento a settembre

Eventi

A Campo di Mare c’è “EtnoMuSa”, la più grande orchestra Universitaria d’Europa in concerto in riva al mare

Eventi

La prima nazionale per la Trilogia Crimini del Labirinto – Le prime tre indagini – di Daniela Alibrandi

Territorio

La VIS Bracciano FC riparte: festa, comunità e nuovi volti per la stagione 2026/27

Carica altri