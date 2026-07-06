Riceviamo e pubblichiamo

Location nuova, ma confermato il programma di sempre, con tante specialità enogastronomiche, artigianato, intrattenimento e musica dal vivo

“Per il quinto anno torna uno degli appuntamenti più attesi, gustosi e divertenti dell’estate: la Festa del Fiore di Zucca del Rione Madonna dei Canneti. Programma ricco, variegato, ma location diversa: per la prima volta infatti si svolgerà in via degli Angeli Ceretani, vicino il Campo Sportivo Enrico Galli. Tre giorni di musica, stand gastronomici e di artigianato, giostre per bambini, folklore e tradizione”.

A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore ai Rapporti con i Rioni, nell’annunciare la quinta edizione della Festa del Fiore di Zucca, in programma venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio a Cerveteri.

“Le feste dei nostri Rioni rappresentano occasione di incontro, convivialità, tradizione: serate di intrattenimento fondamentali per i nostri rionali in quanto rappresentano anche occasione per raccogliere fondi da destinare poi alla realizzazione dei carri che animeranno la sfilata della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti – ha dichiarato l’Assessore Manuele Parroccini – ad animare i tre giorni di festa del Rione, nella nuova location di via degli Angeli Ceretani, più spaziosa e più agevole per il parcheggio dei visitatori, concerti live, con i ‘Radiofonica.2’, il ‘Trio Monti’ e i ‘The Gentleman’. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito”.

La festa avrà inizio venerdì 10 luglio, alle ore 18:00 con l’apertura degli stand. Seguirà una dimostrazione dell’URL – Unione Rugby Litorale Etrusco, una delle realtà sportive più apprezzate del territorio. Alle ore 21:00 ‘Radiofonica.2’ in concerto.

Sabato 11 luglio, gli stand gastronomici vi aspettano anche a pranzo, a partire dalle ore 12:00. Seguirà alle ore 19:00 la musica dal vivo con ‘Maurizio e Chiara’. Alle ore 21:00 spazio alla musica popolare romana del ‘Trio Monti’.

Gran finale, domenica 12, con i The Gentleman, sempre alle ore 21:00. L’Evento è patrocinato dalla Regione Lazio, dall’Arsial e dal Comune di Cerveteri – Assessorato ai Rioni