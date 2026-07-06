Riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 10 luglio, alle ore 21:30, si terrà presso Acme Studio APS, Via Aldo Moro 53, Ladispoli, la prima nazionale per la Trilogia Crimini del Labirinto – Le prime tre indagini – di Daniela Alibrandi. La corposa opera, uscita nello scorso mese di maggio, racchiude in un’unica pubblicazione i primi tre romanzi, dalle trame autonome, che hanno dato vita al filone stilistico dell’autrice, il MultiDimensionCrime, uno stile in grado di portare nella mente dell’assassino, così come nella disperazione delle vittime, mentre si indaga insieme alla squadra.

Per la prima nazionale della Trilogia, uscita nello scorso mese di maggio, è stato ideato un format che unisce approfondimento culturale e contaminazione tra linguaggi diversi. La presentazione sarà accompagnata dagli interventi di professionisti, quali il criminologo forense Gianluca Di Pietrantonio e lo speleologo romano Fabrizio Baldi. L’evento verrà arricchito inoltre da proiezioni e momenti di teatralizzazione a cura del regista e attore Agostino De Angelis insieme agli attori Stefano e Samira Ercolani della Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage. A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Barbara Pignataro.

L’atmosfera intima e accogliente offrirà la cornice ideale per gli approfondimenti specialistici, archeologici e culturali alla scoperta di un’opera destinata a diventare un pezzo da collezione.

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.