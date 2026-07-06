Riceviamo e pubblichiamo

Appuntamento speciale sabato 11 luglio alle ore 21:30 ad Etruria Village a Campo di Mare sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, ingresso gratuito

La prima ed unica orchestra Universitaria in Europa di musica etnica sbarca a Campo di Mare, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, all’interno di Etruria Village. È la “EtnoMuSa”, orchestra formata da studenti, studentesse e personale amministrativo dell’Università La Sapienza di Roma, che sabato 11 luglio alle ore 21:30 sarà in concerto in riva al mare di Cerveteri. Una serata, con ingresso gratuito, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri ed organizzata da “Nostro al Mare” e da “Il Banana Village” di Etruria Village.

“Un evento eccezionale in riva al mare: la musica dell’Orchestra ‘EtnoMuSa’ si unirà al panorama e al tramonto mozzafiato di Campo di Mare, all’interno dell’Etruria Village, realtà curata dal Banana Village e dal Nostro che in questa prima fase d’estate sta richiamando davvero un gran numero di spettatori con tutti i suoi eventi – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – fondata nel 2012, in questi anni l’impegno costante dell’orchestra è sempre stato quello di mantenere viva una pratica musicale legata ad una memoria condivisa e collettiva della quale è portatrice e che trova la sua espressione proprio nella musica di tradizione orale. Una musica che per sua natura non è mai uguale poiché sempre in divenire, pronta a modificarsi in base alle sensibilità e ai momenti storici nei quali viene ascoltata e riletta”.

EtnoMuSa si è esibita in importanti e numerosi eventi istituzionali e in Festival come Classica al Tramonto della IUC di Roma; il Festival Ville Aperte di Treviso; il Festival IMUN presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma; il Festival Pifferi Muse e Zampogne di Arezzo; Il FIMU (Festival International de la Musique Universitaire) di Belfort, Francia; il Festival Capodarte presso il Teatro dell’Opera di Roma. Nell’ottobre 2025 l’orchestra è stata in tournée a Cuba per un progetto ideato da Arcs- Culture Solidali supportato dal MAECI.

In questa occasione EtnoMuSa ha collaborato con l’orchestra giovanile Swing Cubano diretta da Bruno Villalonga esibendosi presso Oficina del Conservador di Matanzas e presso Fabrica de Arte a L’Avana in un concerto voluto dall’Ambasciata italiana a Cuba per il lancio della Settimana della Lingua Italiana.