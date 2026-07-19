HomeEventi

TORNA LA MUSICA ALL’ARIA APERTA IN PIAZZA A ORIOLO

0
80
saxie

Dal profilo Facebook del Comune di Oriolo

Diamo ufficialmente il via agli appuntamenti musicali della nostra estate a Oriolo Romano. Quest’anno abbiamo deciso di riprendere una consuetudine iniziata qualche anno fa, godendo di buona musica all’aria aperta in piazza. Appuntamento il 22 luglio alle ore 21.30 sotto agli alberetti in Piazza Giorgio Santacroce per una serata all’insegna del ritmo e del divertimento con l’Original Saxie Band.
Vi aspettiamo per condividere insieme un momento di grande musica e socialità sotto le stelle
Articolo precedente
𝐑𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐥 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨

Ultimi articoli

Territorio

𝐑𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐥 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨

Eventi

OMAGGIO A GINO PAOLI E ORNALLA VANONI

Territorio

Le eccellenze silenziose di Bracciano: lo Sport, i Valori e le nostre Campionesse

Primo piano

FILOROSSO – LUNEDI’ 20 LUGLIO SI PARLA DEL CASO ROGGERO – OSPITI CHIARA COLOSIMO, ALESSIA MORANI, PAOLO MIELI, ANTONIO PADELLARO, PETER GOMEZ, E DANIELE...

Società

ANCHE QUEST’ANNO BENVENUTI A CANALE I BIMBI SAHARAWI

Carica altri