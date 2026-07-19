TORNA LA MUSICA ALL’ARIA APERTA IN PIAZZA A ORIOLO

Dal profilo Facebook del Comune di Oriolo
Diamo ufficialmente il via agli appuntamenti musicali della nostra estate a Oriolo Romano. Quest’anno abbiamo deciso di riprendere una consuetudine iniziata qualche anno fa, godendo di buona musica all’aria aperta in piazza. Appuntamento il 22 luglio alle ore 21.30 sotto agli alberetti in Piazza Giorgio Santacroce per una serata all’insegna del ritmo e del divertimento con l’Original Saxie Band.
Vi aspettiamo per condividere insieme un momento di grande musica e socialità sotto le stelle