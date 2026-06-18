Comunicato stampa

Si è svolta questa mattina, presso l’Aula Cutuli del Palazzo Comunale di Civitavecchia, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 di ‘TERRAE FILM FEST’, il festival cinematografico indipendente promosso da Amici del Fondo Ranalli ODV, in collaborazione con Radici Erranti ETS, Forte!Festival APS, Cinecircolo XXI CGS APS e Civitafilm ETS.

L’iniziativa, realizzata grazie al contributo del Comune di Civitavecchia, della Fondazione Ca.Ri.Civ., dell’Autorità di Sistema Portuale e di Port Utilities, si conferma come uno degli appuntamenti culturali più significativi del territorio, capace di coniugare cinema, impegno sociale, valorizzazione delle identità locali e dialogo tra culture.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati il programma, le linee guida e gli obiettivi dell’edizione 2026, che si svolgerà dal 10 al 13 settembre presso la suggestiva cornice della Darsena Romana, luogo simbolo della città che farà da sfondo alle proiezioni, agli incontri e agli eventi in calendario. Il Festival sarà impegnato nella promozione di opere cinematografiche che esplorano il rapporto tra immagini, paesaggi e pratiche sociali, con particolare attenzione alle trasformazioni culturali, ambientali e simboliche del nostro tempo.

Particolare attenzione è stata dedicata alla presentazione del Premio “TERRAE – Silvio Serangeli”, istituito per rendere omaggio alla memoria del concittadino Silvio Serangeli, figura profondamente legata alla vita culturale e sociale della città. Il riconoscimento intende valorizzare personalità e opere capaci di promuovere, attraverso il linguaggio cinematografico e artistico, i valori della partecipazione, dell’impegno civile e della crescita culturale delle comunità.

La Vicesindaca e Assessora alla Cultura, Stefania Tinti, ha evidenziato il valore culturale e sociale dell’iniziativa: ”TERRAE FILM FEST rappresenta una realtà ormai consolidata nel panorama culturale cittadino, nonché un esempio virtuoso di come il lavoro delle associazioni possa tradursi in progetti di qualità, capaci di coinvolgere il pubblico e di stimolare riflessioni profonde attraverso il linguaggio universale del cinema. Come Assessorato alla Cultura siamo orgogliosi di sostenere una manifestazione che promuove cultura, inclusione e partecipazione, contribuendo al tempo stesso a valorizzare l’immagine di Civitavecchia”.

La Vicesindaca ha inoltre sottolineato il significato del nuovo riconoscimento dedicato a Silvio Serangeli: ”L’istituzione del Premio “TERRAE – Silvio Serangeli” aggiunge un elemento di particolare valore a questa edizione del festival. Ricordare una figura che ha lasciato un segno essenziale nella vita della nostra comunità significa mantenere viva una memoria collettiva che continua a parlare alle nuove generazioni attraverso la cultura e l’impegno civile”.

L’edizione 2026 di TERRAE FILM FEST si prepara dunque ad accogliere pubblico, autori e professionisti del settore dal 10 al 13 settembre alla Darsena Romana, in un percorso di scoperta, di riflessione e di partecipazione che conferma il cinema indipendente come strumento privilegiato di incontro, di conoscenza e di crescita collettiva.