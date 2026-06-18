Comunicato stampa

Civitavecchia si prepara a rinnovare uno degli appuntamenti più caratteristici della tradizione popolare. Lunedì 23 giugno, a partire dalle ore 20.30 in via Trieste, tornerà infatti la Lumacata di San Giovanni, manifestazione storica della città e riconosciuta con il marchio DE.CO

La Lumacata rappresenta un momento di incontro e convivialità che affonda le proprie radici nella cultura popolare civitavecchiese.

Nel corso della serata sarà possibile partecipare alla tradizionale degustazione gratuita di lumache al sugo, pane e vino, accompagnata da stornelli, musica popolare e momenti di intrattenimento che contribuiranno a ricreare l’atmosfera autentica delle feste di un tempo.

«La Lumacata di San Giovanni è una tradizione che appartiene all’anima più autentica di Civitavecchia – dichiara il Sindaco Marco Piendibene –. Eventi come questo hanno il merito di tenere vive le nostre radici, valorizzare le tradizioni popolari e creare occasioni di incontro tra generazioni diverse. In una città che guarda al futuro è importante non perdere il legame con la propria storia e con quelle manifestazioni che, anno dopo anno, continuano a rappresentare un punto di riferimento per la comunità. Ringrazio gli esercenti che hanno aderito e tutti coloro che contribuiscono all’organizzazione di questa serata e invito i cittadini a partecipare numerosi. Grazie inoltre all’Ufficio Commercio per il prezioso lavoro che ha reso possibile anche quest’anno questo evento».

«La Lumacata è una manifestazione che unisce tradizione, identità cittadina e partecipazione – aggiunge l’assessore al Commercio Enzo D’Antò –. Via Trieste tornerà a essere un luogo di incontro, animato dalla collaborazione degli esercenti e dalla presenza dei cittadini. Come Amministrazione siamo felici di sostenere iniziative che valorizzano il commercio locale e, allo stesso tempo, custodiscono le tradizioni più sentite della nostra comunità. Ringrazio tutte le attività che hanno aderito e quanti, con il proprio impegno, contribuiscono alla buona riuscita della serata».

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a prendere parte all’iniziativa e a condividere una serata dedicata alle tradizioni locali, alla cultura popolare e allo spirito di comunità.