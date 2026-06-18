Comunicato stampa

Sarà un mattinale, domenica 21 giugno alle ore 12 a San Francesco.

Il musical, forse più di ogni altra forma di spettacolo, ha la capacità di raccontare ciò che tutti noi abbiamo provato almeno una volta: il desiderio di andare oltre, di immaginare un mondo migliore, di inseguire un amore, una speranza, un ideale.

Il concerto ci porta in un viaggio tra brani conosciuti, che esplorano la scoperta di quelle piccole cose che sanno donarci conforto e serenità anche nei momenti più difficili (My Favourite Things); le mete che ancora attendono di essere raggiunte ( Moon River ); il sogno verso un luogo immaginario in cui tutto sembra possibile (Over the Rainbow) e così via fino alla seconda parte dove entreremo nel cuore di uno dei più grandi capolavori del teatro musicale, West Side Story, dove il sogno assume il volto dell’amore.

Ci saluteremo con un brano pieno di energia e di allegria.

Come sempre l’ingresso è libero e siete benvenuti. Vi aspettiamo.