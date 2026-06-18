Comunicato stampa
“Proseguono gli appuntamenti culturali della stagione estiva del Municipio XV. Dopo la grande partecipazione alle prime serate dello scorso fine settimana, è alle porte un nuovo weekend tra teatro e cinema all’aperto.
Il primo appuntamento è per domani, 19 giugno alle 20.30, al Borgo di Cesano, con lo spettacolo di Teatro Itinerante della compagnia ControTempo Theatre. In scena con l’Amleto di William Shakespeare, gli attori accompagneranno il pubblico lungo i vicoli del borgo. Partenza dalla Scuola Perriello. Sabato 20 e domenica 21 giugno invece, terzo e quarto appuntamento con Cortili di Cinema, la rassegna cinematografica nei cortili delle scuole del territorio.
Promosso dal Municipio XV e da ANEC Lazio, che ringraziamo per la piena collaborazione, questa settimana il cinema all’aperto arriva alla scuola Nitti al Fleming, con le proiezioni di “Gioia Mia” di Margherita Spampinato, che ringraziamo per la sua partecipazione alla serata di sabato 20 giugno, e “5 secondi” di Paolo Virzì, in programma domenica 21 giugno.
Inizio film ore 21.00, entrata libera.
Il Teatro Itinerante e Cortili di Cinema sono ormai una tradizione affermata per l’estate culturale del Municipio XV, con l’arte e l’intrattenimento che raggiungono le nostre Comunità direttamente nei loro quartieri, da quelli più centrali alle periferie, favorendo socialità, partecipazione e condivisione attraverso una proposta culturale che rivolta a tutti i cittadini.”
Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.
Roma, 18 giugno 2026
Il programma completo di Cortili di Cinema
CORTILI DI CINEMA
EMOZIONI SOTTO IL CIELO DI ROMA
DAL 13 GIUGNO AL 19 LUGLIO 2026
IL PROGRAMMA
GIUGNO
CESANO
SCUOLA PERRIELLO – BORGO DI CESANO
sabato 13
LA VITA VA COSÌ
di Riccardo Milani
domenica 14
2 CUORI E DUE CAPANNE
di Massimiliano Bruno
***
FLEMING
SCUOLA NITTI – VIA NITTI
sabato 20
GIOIA MIA
di Margherita Spampinato
domenica 21
CINQUE SECONDI
di Paolo Virzì
***
LA STORTA
SCUOLA TOMASSETTI – VIA CASSIA 1694
sabato 27
PADDINGTON IN PERÙ
di Dougal Wilson
domenica 28
LA VITA VA COSÌ
di Riccardo Milani
***
LUGLIO
TOMBA DI NERONE
ISTITUTO STENDHAL – VIA CASSIA 726
sabato 4
2 CUORI E 2 CAPANNE
di Massimiliano Bruno
domenica 5
DOMANI INTERROGO
di Umberto Riccioni Carteni
***
LABARO
ISTITUTO PASCAL – VIA BREMBIO 97
sabato 11
GIOIA MIA
di Margherita Spampinato
domenica 12
LA VITA VA COSÌ
di Riccardo Milani
***
FARNESINA
LICEO FARNESINA – VIA DEI GIUOCHI ISTMICI 64
sabato 18
GIULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO
di Simone Manetti
domenica 19
GIOIA MIA
di Margherita Spampinato