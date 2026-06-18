Comunicato stampa

“Proseguono gli appuntamenti culturali della stagione estiva del Municipio XV. Dopo la grande partecipazione alle prime serate dello scorso fine settimana, è alle porte un nuovo weekend tra teatro e cinema all’aperto.

Il primo appuntamento è per domani, 19 giugno alle 20.30, al Borgo di Cesano, con lo spettacolo di Teatro Itinerante della compagnia ControTempo Theatre. In scena con l’Amleto di William Shakespeare, gli attori accompagneranno il pubblico lungo i vicoli del borgo. Partenza dalla Scuola Perriello. Sabato 20 e domenica 21 giugno invece, terzo e quarto appuntamento con Cortili di Cinema, la rassegna cinematografica nei cortili delle scuole del territorio.

Promosso dal Municipio XV e da ANEC Lazio, che ringraziamo per la piena collaborazione, questa settimana il cinema all’aperto arriva alla scuola Nitti al Fleming, con le proiezioni di “Gioia Mia” di Margherita Spampinato, che ringraziamo per la sua partecipazione alla serata di sabato 20 giugno, e “5 secondi” di Paolo Virzì, in programma domenica 21 giugno.

Inizio film ore 21.00, entrata libera.

Il Teatro Itinerante e Cortili di Cinema sono ormai una tradizione affermata per l’estate culturale del Municipio XV, con l’arte e l’intrattenimento che raggiungono le nostre Comunità direttamente nei loro quartieri, da quelli più centrali alle periferie, favorendo socialità, partecipazione e condivisione attraverso una proposta culturale che rivolta a tutti i cittadini.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.

Roma, 18 giugno 2026

Il programma completo di Cortili di Cinema

CORTILI DI CINEMA

EMOZIONI SOTTO IL CIELO DI ROMA

DAL 13 GIUGNO AL 19 LUGLIO 2026

IL PROGRAMMA

GIUGNO

CESANO

SCUOLA PERRIELLO – BORGO DI CESANO

sabato 13

LA VITA VA COSÌ

di Riccardo Milani

domenica 14

2 CUORI E DUE CAPANNE

di Massimiliano Bruno

***

FLEMING

SCUOLA NITTI – VIA NITTI

sabato 20

GIOIA MIA

di Margherita Spampinato

domenica 21

CINQUE SECONDI

di Paolo Virzì

***

LA STORTA

SCUOLA TOMASSETTI – VIA CASSIA 1694

sabato 27

PADDINGTON IN PERÙ

di Dougal Wilson

domenica 28

LA VITA VA COSÌ

di Riccardo Milani

***

LUGLIO

TOMBA DI NERONE

ISTITUTO STENDHAL – VIA CASSIA 726

sabato 4

2 CUORI E 2 CAPANNE

di Massimiliano Bruno

domenica 5

DOMANI INTERROGO

di Umberto Riccioni Carteni

***

LABARO

ISTITUTO PASCAL – VIA BREMBIO 97

sabato 11

GIOIA MIA

di Margherita Spampinato

domenica 12

LA VITA VA COSÌ

di Riccardo Milani

***

FARNESINA

LICEO FARNESINA – VIA DEI GIUOCHI ISTMICI 64

sabato 18

GIULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO

di Simone Manetti

domenica 19

GIOIA MIA

di Margherita Spampinato