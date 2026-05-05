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Terra dei Sapori arriva a Manziana!

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Terra dei sapori

Dalla pagina Facebook del Comune

Il 16 maggio prende il via a Manziana il primo appuntamento di “Terra dei Sapori – Il gusto del turismo lento”, un percorso dedicato alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche e del territorio del Parco di Bracciano-Martignano.
Presso il Manth Birrificio
Dalle 15:00 alle 19:30
Ingresso gratuito
Un pomeriggio tra:
–  degustazioni di prodotti locali
–  incontri con produttori
esperienze autentiche tra natura, cultura e tradizioni
Un’iniziativa che valorizza il territorio attraverso il cibo, trasformandolo in racconto e occasione di condivisione.
Non perdere questa occasione per vivere il territorio… con gusto!
Maggiori info:
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