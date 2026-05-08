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La deputata Piccolotti AVS incontra Alberto Civica, candidato sindaco ad Anguillara

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comunicato elettorale

Giovedì 14 maggio ore 20,00

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