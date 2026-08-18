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CASO LAVITOLA-RANUCCI, LUIGI DE MAGISTRIS A FILOROSSO (RAI 3): «UNA VICENDA MOLTO COMPLESSA. IL PUNTO DEBOLE È STATO INDIVIDUATO NEL RAPPORTO TRA LAVITOLA E RANUCCI»

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ranucci

Comunicato stampa

“È una vicenda molto complessa. Ranucci e la redazione di Report hanno toccato fili di altissima tensione. Quando tocchi quei fili, ambienti esterni e interni si muovono alla ricerca di un punto debole”. Lo ha affermato Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli e magistrato, intervenendo questa sera a Filorosso su Rai 3, il programma condotto da Antonino Monteleone con Adele Grossi, nel corso del confronto sul caso che coinvolge il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e l’ex direttore dell’Avanti Valter Lavitola.

 “Il punto debole individuato in questa vicenda è il rapporto Lavitola-Ranucci. Lavitola non è certo l’emblema della legalità, è un soggetto facilmente condizionabile», ha aggiunto de Magistris, secondo il quale sarebbe stato utilizzato con due obiettivi: “Distruggere la reputazione di Ranucci e togliere Ranucci da Report. Qui si va a colpire sulle ingenuità, sugli errori che si possono commettere. Un rapporto tutt’altro che chiaro”.

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