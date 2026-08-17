Il Presidente dell’Agraria, Fabio Chiaravalli, ideatore e promotore della mostra, esprime un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti e in particolare:

– Alessandro Bettarelli, Sindaco di Canale Monterano, per il suo prezioso intervento;

– Claudio Romagnoli e Vilma Piccioni, rispettivamente Presidente e componente del Direttivo dell’Associazione “L’Inchiostro del Futuro”;

– Manfredi De Negri, curatore e impareggiabile artefice dell’esposizione, che per mesi si è dedicato con entusiasmo e a titolo completamente volontario al complesso recupero dell’immenso patrimonio documentale dell’Archivio Storico;

– I cittadini e compaesani, che hanno contribuito mettendo a disposizione documenti e immagini custoditi nelle proprie abitazioni per decenni, dimostrando come la mostra sia un capitale storico-culturale appartenente a tutta la comunità.

La dichiarazione del Presidente Fabio Chiaravalli

Nel corso della serata, il Presidente Chiaravalli ha richiamato il testo affisso in apertura del percorso espositivo:

“Centoventi anni rappresentano una tappa importante nella vita di un’istituzione, ma il tempo, da solo, non basta a raccontarne il significato. Questa mostra nasce dal desiderio di restituire alla comunità una parte della propria storia attraverso i documenti conservati nell’Archivio dell’Università Agraria e materiali provenienti da archivi pubblici e collezioni private.

Le pagine del percorso non raccontano soltanto l’evoluzione amministrativa dell’Ente, ma la vita stessa di una comunità: il lavoro nei campi e nei boschi, l’allevamento, le difficoltà della guerra, i sussidi alle famiglie, la valorizzazione del patrimonio archeologico e le iniziative sociali e sportive.

In queste carte compaiono persone comuni, amministratori, guardiani, segretari, allevatori e cittadini: ognuno ha contribuito a costruire la nostra identità. Conoscere la nostra storia significa comprendere il valore di un patrimonio collettivo che ancora oggi appartiene a tutti. A nome del CdA ringrazio chi ha reso possibile questo progetto e auguro a tutti una buona visita.”

INFORMAZIONI PER I VISITATORI

– Periodo di apertura: Fino a domenica 30 agosto compresa

– Orari: Tutti i giorni dalle ore 19:00 alle 22:00

– Chiusura straordinaria: Domenica 23 agosto (in occasione della Sfilata Storica e del Palio delle Contrade – Corsa del Bigonzo)

– Sede: Associazione Culturale “L’Inchiostro del Futuro”, Canale Monterano Piazza Tubingen