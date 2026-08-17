COMUNICATO STAMPA
Domenica 16 agosto, presso l’ospitale sede dell’Associazione Culturale “L’Inchiostro del Futuro”, si è svolta l’inaugurazione della Mostra Fotografica “Dalle Carte alle Vite – Archivio Storico dell’Università Agraria di Canale Monterano”. L’evento rappresenta il punto di forza dei festeggiamenti per il 120° Anniversario dell’Istituzione (11 marzo 1906 – 11 marzo 2026).
La serata, caratterizzata da una grandissima partecipazione di pubblico, è proseguita fino a tarda notte con un rinfresco a base di prodotti locali offerto a tutta la cittadinanza.
Il Presidente dell’Agraria, Fabio Chiaravalli, ideatore e promotore della mostra, esprime un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti e in particolare:
– Alessandro Bettarelli, Sindaco di Canale Monterano, per il suo prezioso intervento;
– Claudio Romagnoli e Vilma Piccioni, rispettivamente Presidente e componente del Direttivo dell’Associazione “L’Inchiostro del Futuro”;
– Manfredi De Negri, curatore e impareggiabile artefice dell’esposizione, che per mesi si è dedicato con entusiasmo e a titolo completamente volontario al complesso recupero dell’immenso patrimonio documentale dell’Archivio Storico;
– I cittadini e compaesani, che hanno contribuito mettendo a disposizione documenti e immagini custoditi nelle proprie abitazioni per decenni, dimostrando come la mostra sia un capitale storico-culturale appartenente a tutta la comunità.
La dichiarazione del Presidente Fabio Chiaravalli
Nel corso della serata, il Presidente Chiaravalli ha richiamato il testo affisso in apertura del percorso espositivo:
“Centoventi anni rappresentano una tappa importante nella vita di un’istituzione, ma il tempo, da solo, non basta a raccontarne il significato. Questa mostra nasce dal desiderio di restituire alla comunità una parte della propria storia attraverso i documenti conservati nell’Archivio dell’Università Agraria e materiali provenienti da archivi pubblici e collezioni private.
Le pagine del percorso non raccontano soltanto l’evoluzione amministrativa dell’Ente, ma la vita stessa di una comunità: il lavoro nei campi e nei boschi, l’allevamento, le difficoltà della guerra, i sussidi alle famiglie, la valorizzazione del patrimonio archeologico e le iniziative sociali e sportive.
In queste carte compaiono persone comuni, amministratori, guardiani, segretari, allevatori e cittadini: ognuno ha contribuito a costruire la nostra identità. Conoscere la nostra storia significa comprendere il valore di un patrimonio collettivo che ancora oggi appartiene a tutti. A nome del CdA ringrazio chi ha reso possibile questo progetto e auguro a tutti una buona visita.”
INFORMAZIONI PER I VISITATORI
– Periodo di apertura: Fino a domenica 30 agosto compresa
– Orari: Tutti i giorni dalle ore 19:00 alle 22:00
– Chiusura straordinaria: Domenica 23 agosto (in occasione della Sfilata Storica e del Palio delle Contrade – Corsa del Bigonzo)
– Sede: Associazione Culturale “L’Inchiostro del Futuro”, Canale Monterano Piazza Tubingen