Comunicato stampa

Italo Pulcini, vicepresidente di Cia Roma, è stato eletto Vicepresidente del GAL Etruria Meridionale.

Imprenditore agricolo di Anguillara Sabazia, Pulcini ricopre da tempo ruoli di primo piano nel panorama sindacale e cooperativo: è infatti responsabile per Cia Lazio del comparto zootecnia da latte e carne e Presidente della Cooperativa Aurelia. La sua nomina rafforza il legame tra le istanze degli allevatori e la pianificazione dello sviluppo rurale.

Il GAL Etruria Meridionale è lo strumento operativo che promuove la valorizzazione del territorio, sostenendo l’economia rurale e il patrimonio agroalimentare di un’area strategica che comprende 18 comuni tra la Città Metropolitana di Roma e la provincia di Viterbo, promuovendo interventi di sviluppo locale partecipato.

“Con questa nomina, – ha detto il Presidente della Cia del Lazio, Sergio del Gelsomino – puntiamo a rafforzare la capacità di rappresentanza e di attuazione delle strategie di sviluppo rurale, mettendo al centro dell’agenda la salvaguardia del paesaggio, l’innovazione tecnologica in agricoltura e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale”.