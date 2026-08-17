Comunicato stampa

Il cantautore romano in concerto al Parco della Legnara si complimenta con i ragazzi della “Damiano Casali”. L’Assessore Cennerilli: “Grazie Briga, per le emozioni che ci hai regalato prima e durante il concerto”

“I ragazzi dell’Associazione Damiano Casali stanno portando avanti un lavoro straordinario, mi auguro che tutti i cittadini di Cerveteri vogliano aiutare questa realtà perché non è una cosa di tutti i giorni impegnarsi per il sociale come stanno facendo loro. Prima del concerto mi sono recato al Parco che hanno in gestione ed è stato un momento davvero emozionante: spero di tornare il più presto possibile in questa città per vedere questo spazio rifiorire sempre di più”.

Sono queste le parole con cui il cantautore romano Briga, in concerto a Cerveteri, all’interno del Parco della Legnara, nella serata di domenica 16 agosto, ha salutato l’Associazione Damiano Casali di Cerveteri, promotrice insieme al Comune di Cerveteri di un progetto che ha ottenuto un finanziamento di Anci grazie al quale è stato possibile organizzare il concerto andato in scena. Briga, all’anagrafe Mattia Bellegrandi, ha coinvolto il pubblico, accorso numeroso al Parco della Legnara, proponendo i brani che lo hanno reso amato e popolare, come “Sei di mattina” e “L’Amore è qua”, insieme chiaramente ai brani più recenti del suo repertorio. Una serata aperta da altri due giovani cantautori: “Medici” e “Druido”.

“Ospitare il concerto di Briga è stato un grande onore – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – e ci tengo davvero di cuore a ringraziarlo per la disponibilità dimostrata nello sposare e nel promuovere il progetto dell’Associazione di Damiano Casali, una realtà giovanile a cui siamo estremamente affezionati e legati, perché nasce non soltanto in ricordo di un ragazzo della nostra città che non c’è più, ma perché rappresenta una speranza, un punto di ritrovo e aggregazione per i giovani di Cerveteri. La serata di ieri nasce proprio dal lavoro congiunto tra Amministrazione e Associazione: insieme infatti, abbiamo presentato un progetto per la promozione di iniziative rivolte agli under 35 della nostra città. Un progetto che è stato meritevole di finanziamento e che in questa estate ha già visto numerosi eventi organizzati proprio grazie a questo contributo Anci”.

“Vedere tanto pubblico, composto da tantissimi giovani, all’interno del Parco della Legnara è stato un bellissimo segnale – conclude Francesca Cennerilli – il segnale di una gioventù capace di divertirsi e di stare insieme ai piedi di un palco, ballando e cantando le hit dei propri artisti preferiti. Una bellissima serata, così come ce ne saranno ancora molte in questa estate, come sempre tutte ad ingresso libero e gratuito”.