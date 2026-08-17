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Il bosco Macchia Grande di Manziana nel nuovo film di Ridley Scott

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Dal profilo Facebook del Comune di Manziana

È stato pubblicato il nuovo trailer di “The Dog Stars”, il film diretto dal regista premio Oscar Ridley Scott, con protagonisti Jacob Elordi, Josh Brolin e Margaret Qualley, in uscita nelle sale italiane il 26 agosto.
Una produzione internazionale che porta sul grande schermo anche il Bosco Macchia Grande di Manziana, scelto tra le location del film durante un mese di riprese.
I nostri paesaggi diventano così lo scenario di una grande produzione cinematografica internazionale e, attraverso lo sguardo di uno dei più importanti registi contemporanei, Manziana e la sua Macchia Grande raggiungono il grande schermo.
Un’occasione per riscoprire il valore e la bellezza del nostro territorio, capace ancora una volta di attirare l’attenzione del mondo del cinema.
Guardate il nuovo trailer e provate a riconoscere la nostra Macchia Grande!
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