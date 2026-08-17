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IL SACRO EREMO DI MONTEVIRGINIO, LUOGO DI FEDE E COMUNITÁ

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Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano

Anche in piena estate questo luogo di fede e comunitá é sempre nei nostri pensieri, cosí come i padri carmelitani guidati dal Priore Padre Michele Masella e tutti coloro che lo frequentano.
Un grazie va quindi al Consigliere Joao Vitor Cersosimo e al dipendente comunale Vittorio Pasquali, che in questi giorni hanno curato l’istallazione della nuova cartellonistica, con informazioni e indicazioni dell’Eremo, per renderlo piú fruibile anche per chi non lo conosce o vi arriva per la prima volta.
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