Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano
Anche in piena estate questo luogo di fede e comunitá é sempre nei nostri pensieri, cosí come i padri carmelitani guidati dal Priore Padre Michele Masella e tutti coloro che lo frequentano.
Un grazie va quindi al Consigliere Joao Vitor Cersosimo e al dipendente comunale Vittorio Pasquali, che in questi giorni hanno curato l’istallazione della nuova cartellonistica, con informazioni e indicazioni dell’Eremo, per renderlo piú fruibile anche per chi non lo conosce o vi arriva per la prima volta.