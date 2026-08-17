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CABARET SUL BATTELLO AL LAGO DI BRACCIANO

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Comunicato stampa

Deliziose serate divertenti e rilassanti nel Sabazia II sul lago di Bracciano con la direzione artistica del comico Marko Tana e la collaborazione del Consorzio del Lago…se si vuole vivere una serata di Cabaret e non solo si salpa dal 19 Agosto con i comici ” I Sequestrattori” duo con Lui Romano e lei di Milano che daranno vita ad un battibecco esilerante fra’ moglie e marito provenienti come detto da due culture di vita nettamente diverse…

Si prosegue poi il 26 Agosto accogliendo come ospite il Mago Lupis… Unico e Raro… Campione Italiano di Magia e Esponente di spicco del Club Magico Italiano… performance singolare da stupore!I
Il 2 settembre sarà la volta di Magico Alivernini…un mago comico di navigata (e in questo caso calza a pennello) esperienza artistica… Sarà un susseguirsi di magie e battute da non riuscire a tenere il passo… Unico!!!
Il 9 settembre invece affronteremo i problemi dell’Uomo e del Marito…cosa significa per Antonio Catalano essere sposati e per Gianluca Giugliarelli essere separati…due Monologhisti del Cabaret Romano di pregevole qualità…
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