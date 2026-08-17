LADISPOLI, “UN MARE DI EMOZIONI” A MARINA DI PALO

Comunicato stampa
SPORT, TURISMO, INCLUSIONE, DIVERTIMENTO E SPETTACOLO SUL MARE NEL WEEK-END DI SABATO 22 E DOMENICA 23 AGOSTO
Il mare torna protagonista con la seconda edizione di “Un Mare di Emozioni – Lo sport non va in vacanza”, in programma sabato 22 e domenica 23 agosto sul Lungomare Marina di Palo.
L’iniziativa, promossa dall’Associazione Marina di Palo APS, propone due giornate di sport acquatico, spettacolo, inclusione e valorizzazione del territorio, rivolte a cittadini, famiglie e turisti.
Il programma comprende giri gratuiti in moto d’acqua anche con personale dedicato per persone diversamente abili, moto free style, bananone anche in convenzione richiedendo i voucher scontati, corsi e tour in SUP con associazioni federali, esibizioni e corsi di Flyboard, campo di acqua goal, e tanta adrenalina.
Dopo il successo della precedente edizione, che ha richiamato a Marina di Palo numerosi cittadini e turisti, l’obiettivo è quello di consolidare un appuntamento capace di unire sport, mare, turismo di qualità e aggregazione sociale.
«Siamo lieti di supportare progetti che mettono al centro lo sport e il mare anche in uno dei lungomari più belli della città, Marina di Palo – dichiara Stefano Fierli, consigliere delegato alle Federazioni Sportive del Comune di Ladispoli –.
“il turismo sportivo è un concetto che fa vivere l’estate e le sue attrazioni balneari con un altro punto di vista, soprattutto con iniziative come questa che valorizzano il mare, creano aggregazione e rendono la città più attrattiva. Mi congratulo con associazione Marina di Palo per il continuo impegno utile a promuovere e a migliorare il territorio.
Ringrazio per il prezioso lavoro l’Ufficio Sport e Demanio, la capitaneria di porto di Ladispoli e il comandante Vitale e per la sensibilità il sindaco Grando e la giunta comunale. Con un lavoro di squadra possiamo portare avanti iniziative sempre più prestigiose e performanti”, ha così concluso Fierli.
«Un Mare di Emozioni nasce dalla volontà di vivere e far vivere il mare partendo da Marina di Palo, uno dei lungomari più suggestivi della città, da valorizzare attraverso sport, inclusione ed eventi di richiamo – dichiara Antonio Casillo, presidente della Marina di Palo APS –. Abbiamo l’obiettivo di coinvolgere cittadini e turisti di tutte le età per promuovere le realtà che ogni giorno operano a contatto con il mare. Ringraziamo il Comune di Ladispoli e l’Ufficio Sport e Demanio, in particolare il sindaco Grando e i consiglieri Fierli e Perretta, delegati Ciampa Monti, la Capitaneria di Porto, le forze dell’ordine, l’associazione Dolphin ed Enzo Freddi, tutti i partner tecnici, i volontari impegnati per la sicurezza in mare e il regolare svolgimento della manifestazione, e quelle attività locali che hanno dato la propria disponibilità e supporto per sostenerci»
La manifestazione è patrocinata dal Comune di Ladispoli ed anche dal CIP Lazio – Comitato Italiano Paralimpico, in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Nuoto (FIN). Tra le realtà sportive coinvolte nell’organizzazione figurano campioni e professionisti della Gas Jet Racing Team e di Hydrofly Fly Motor Show.
La presenza del Comitato Nazionale Fair Play inoltre testimonia la volontà di promuovere i valori dello sport, dell’inclusione, della partecipazione e del rispetto.
Il programma dettagliato con le fasce orarie sarà diffuso nei prossimi giorni prima della manifestazione, tenendo conto anche delle condizioni meteo per lo svolgimento sereno delle attività in acqua.