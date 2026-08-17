LADISPOLI, “UN MARE DI EMOZIONI” A MARINA DI PALO

Comunicato stampa

SPORT, TURISMO, INCLUSIONE, DIVERTIMENTO E SPETTACOLO SUL MARE NEL WEEK-END DI SABATO 22 E DOMENICA 23 AGOSTO

Il mare torna protagonista con la seconda edizione di “Un Mare di Emozioni – Lo sport non va in vacanza”, in programma sabato 22 e domenica 23 agosto sul Lungomare Marina di Palo.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Marina di Palo APS, propone due giornate di sport acquatico, spettacolo, inclusione e valorizzazione del territorio, rivolte a cittadini, famiglie e turisti.

Il programma comprende giri gratuiti in moto d’acqua anche con personale dedicato per persone diversamente abili, moto free style, bananone anche in convenzione richiedendo i voucher scontati, corsi e tour in SUP con associazioni federali, esibizioni e corsi di Flyboard, campo di acqua goal, e tanta adrenalina.

Dopo il successo della precedente edizione, che ha richiamato a Marina di Palo numerosi cittadini e turisti, l’obiettivo è quello di consolidare un appuntamento capace di unire sport, mare, turismo di qualità e aggregazione sociale.

«Siamo lieti di supportare progetti che mettono al centro lo sport e il mare anche in uno dei lungomari più belli della città, Marina di Palo – dichiara Stefano Fierli, consigliere delegato alle Federazioni Sportive del Comune di Ladispoli –.

“il turismo sportivo è un concetto che fa vivere l’estate e le sue attrazioni balneari con un altro punto di vista, soprattutto con iniziative come questa che valorizzano il mare, creano aggregazione e rendono la città più attrattiva. Mi congratulo con associazione Marina di Palo per il continuo impegno utile a promuovere e a migliorare il territorio.

Ringrazio per il prezioso lavoro l’Ufficio Sport e Demanio, la capitaneria di porto di Ladispoli e il comandante Vitale e per la sensibilità il sindaco Grando e la giunta comunale. Con un lavoro di squadra possiamo portare avanti iniziative sempre più prestigiose e performanti”, ha così concluso Fierli.

«Un Mare di Emozioni nasce dalla volontà di vivere e far vivere il mare partendo da Marina di Palo, uno dei lungomari più suggestivi della città, da valorizzare attraverso sport, inclusione ed eventi di richiamo – dichiara Antonio Casillo, presidente della Marina di Palo APS –. Abbiamo l’obiettivo di coinvolgere cittadini e turisti di tutte le età per promuovere le realtà che ogni giorno operano a contatto con il mare. Ringraziamo il Comune di Ladispoli e l’Ufficio Sport e Demanio, in particolare il sindaco Grando e i consiglieri Fierli e Perretta, delegati Ciampa Monti, la Capitaneria di Porto, le forze dell’ordine, l’associazione Dolphin ed Enzo Freddi, tutti i partner tecnici, i volontari impegnati per la sicurezza in mare e il regolare svolgimento della manifestazione, e quelle attività locali che hanno dato la propria disponibilità e supporto per sostenerci»

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Ladispoli ed anche dal CIP Lazio – Comitato Italiano Paralimpico, in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Nuoto (FIN). Tra le realtà sportive coinvolte nell’organizzazione figurano campioni e professionisti della Gas Jet Racing Team e di Hydrofly Fly Motor Show.

La presenza del Comitato Nazionale Fair Play inoltre testimonia la volontà di promuovere i valori dello sport, dell’inclusione, della partecipazione e del rispetto.