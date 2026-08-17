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Mercoledì “Aspettando l’Etruria” con Piotta in concerto a Cerveteri, da venerdì al via la 20esima edizione dell’Eco Festival

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grafica piotta aspettando etruria eco festival

Comunicato stampa

Mercoledì 19 agosto alle ore 21:30 Tommaso Zanello in arte “Piotta” in concerto con “Si riparano ricordi”: ingresso gratuito

Dopo la “Tammurriata Rock” di Enrico Capuano la sera di Ferragosto, nuovo appuntamento a Cerveteri con “Aspettando l’Etruria Eco Festival”, la rassegna che quest’anno compie 20anni di storia e che da sempre si caratterizza per la presenza di grandi nomi dello spettacolo italiano. Mercoledì 19 agosto, a partire dalle ore 21:30, torna un volto storico della manifestazione, più volte esibitosi a Cerveteri: con “Si riparano ricordi”, c’è Tommaso Zanello, in arte Piotta. L’ingresso è libero e gratuito. Uno dei cantautori più apprezzati nel panorama musicale romano e nazionale, una carriera lunga più di 25anni che sarà ripercorsa sul palco di Etruria Eco Festival: un artista in continua evoluzione, con un modo di esprimersi sempre più autorale e maturo.

“Siamo felici di poter ritrovare sul palco del Parco della Legnara e di Aspettando l’Etruria Eco Festival un personaggio come Piotta, un artista che ha caratterizzato e segnato intere generazioni con hit di successo che con il trascorrere degli anni non sono mai passate di moda – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – i suoi concerti sono uno un mix di emozioni, in cui la musica unisce impegno sociale e una spiccata sensibilità artistica, tra letteratura e arti visive. Oltre alle canzoni più recenti, sono previsti anche momenti dove l’artista proporrà hit storiche come “La Grande Onda” o “Troppo Avanti”, riarrangiate in chiave contemporanea senza perdere quello smalto che le ha fatte amare a più di una generazione. Non mancheranno inoltre incursioni nella storia dell’Hip Hop italiano, di cui Piotta è stato tra i primi protagonisti, con brani come “Ciclico” e “Un’estate ed è finito”, che completeranno un live capace di unire passato e presente”.

“Ma come detto, questa è solamente l’anteprima della ventesima edizione di Etruria Eco Festival a Cerveteri – ha aggiunto Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – venerdì 21 agosto prende il via il cartellone vero e proprio della rassegna e sarà un programma davvero straordinario: apriremo con la serata ‘Stazioni Lunari’, per poi proseguire sabato 22 agosto con i Patagarri e Max Gazzè, domenica 23 con Wogiagia, Frankie Hi-Nrg e Daniele Silvestri e chiudere in bellezza, lunedì 24 agosto con ‘I Musici di Francesco Guccini’, una straordinaria serata-tributo al grande Maestro a cui è dedicato l’intero festival”.

piotta (foto alfredo villa) 2

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