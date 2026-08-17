Festival del Lago 2026 a Palazzo Altieri di Oriolo

Comunicato stampa

Il Giardino di Delizie incontra Mossi: Musica nella Roma Barocca

Palazzo Altieri, Oriolo Romano – 29 agosto 2026, ore 18.30 – Ingresso libero

Sarà la splendida cornice di Palazzo Altieri a Oriolo Romano ad accogliere, sabato 29 agosto alle ore 18.30, un nuovo appuntamento del Festival del Lago 2026, con il concerto “Il Giardino di Delizie incontra Mossi: musica nella Roma barocca”.

Protagonista della serata sarà l’Ensemble Giardino di Delizie, formazione specializzata nell’esecuzione della musica antica e nella riscoperta del repertorio barocco, con un programma dedicato alla vivace vita musicale della Roma barocca e al repertorio di Gioanni Mossi, figura legata alla tradizione strumentale italiana tra Sei e Settecento.

Il concerto nasce dall’incontro tra ricerca storica, valorizzazione del patrimonio musicale e prassi esecutiva storicamente informata, elementi che caratterizzano l’attività dell’Ensemble Giardino di Delizie e della sua direttrice artistica Ewa Anna Augustynowicz.

Sul palco, insieme ad Augustynowicz, al violino barocco e alla direzione artistica, saranno Karla Bocaz Munoz al violino barocco, Valeria Brunelli al violoncello barocco, Giorgia Zanin a tiorba, chitarra barocca e liuto, ed Elisabetta Ferri al clavicembalo.

La scelta di Palazzo Altieri offre una cornice particolarmente suggestiva per un programma che intende restituire, attraverso la musica, l’atmosfera e la ricchezza culturale della Roma tra Sei e Settecento.

Il concerto si inserisce nella vocazione del Festival del Lago di creare un dialogo tra musica, patrimonio storico e territorio, portando il pubblico alla scoperta di repertori meno frequentati e di luoghi di particolare valore culturale.

Attraverso l’esecuzione su strumenti storici e l’adozione dei principi della prassi esecutiva storicamente informata, l’Ensemble Giardino di Delizie propone una lettura attenta alle fonti e allo stile del repertorio, mettendo in luce la ricchezza e la varietà della musica italiana del periodo barocco.

L’appuntamento sarà inoltre un’occasione per avvicinare un pubblico più ampio alla musica antica attraverso un’esperienza che unisce ascolto, storia e patrimonio artistico.

INFORMAZIONI

Festival del Lago 2026

Il Giardino di Delizie incontra Mossi: musica nella Roma barocca

29 agosto 2026 – ore 18.30

Palazzo Altieri – Oriolo Romano (VT)

Ingresso libero

Ensemble Giardino di Delizie

Ewa Anna Augustynowicz – violino barocco e direzione artistica

Karla Bocaz Munoz – violino barocco

Valeria Brunelli – violoncello barocco

Giorgia Zanin – tiorba, chitarra barocca e liuto

Elisabetta Ferri – clavicembalo

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Festival del Lago 2026, con la collaborazione delle realtà culturali e istituzionali indicate nel programma della manifestazione.