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*Studenti di Furbara – Due Casette nel Centro Storico di Cerveteri: lezioni di artigianato da Coryum di Massimiliano Alessandrini*

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arte

Comunicato stampa

Mattinata speciale quella appena trascorsa per i ragazzi della Scuola Furbara – Due Casette.

Lo scorso martedì 5 maggio sono stati infatti nel Centro Storico di Cerveteri, facendo visita ad un artigiano che con la sua arte, le sue mani e la sua storia, crea arte e bellezza: da Massimiliano Alessandrini (per tutti “er Fachiretto”), di Coryum, la pelletteria artigianale di Via Agyllina.

Un momento formativo durante il quale Massimiliano ha raccontato loro la storia del suo lavoro, l’originalità di ciò che crea, le tecniche e le modalità di lavorazione di cuoio e pellami. Un momento davvero formativo per i ragazzi, con la speranza che possano essere rimasti talmente affascinati che in un futuro, chissà scelgano di apprendere l’arte che oggi Massimiliano, porta avanti con tanto amore e tanto orgoglio.

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