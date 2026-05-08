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CERVETERI una mattinata di sorrisi e inclusione: il 17 maggio tutti in acqua al Tyrsenia.

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Comunicato stampa

 

Non solo sport, ma incontro, condivisione e soprattutto inclusione. Sabato 17 maggio il Tyrsenia Sporting Club aprirà le sue porte a una mattinata speciale dedicata ai ragazzi con disabilità, alle loro famiglie e a tutta la cittadinanza.
A promuovere l’iniziativa sono HSA Italia e il Nucleo Subacqueo Cerveteri Ladispoli, uniti dalla volontà di trasformare l’acqua in uno spazio senza barriere, dove ogni partecipante possa sentirsi libero di sperimentare, divertirsi e stare insieme agli altri.
Dalle ore 9:30 alle 13:30 la piscina diventerà il cuore pulsante dell’evento: prove di subacquea, snorkeling e apnea si alterneranno a momenti più semplici, fatti di giochi, risate e piccoli traguardi condivisi. Non sarà importante “saper fare”, ma esserci, provare, lasciarsi accompagnare.
Per molti sarà un’esperienza nuova, forse anche emozionante. Per tutti sarà un’occasione per scoprire quanto lo sport possa unire e abbattere ogni distanza.
A rendere possibile tutto questo, un’organizzazione attenta e qualificata: istruttori esperti seguiranno ogni attività in acqua, mentre la presenza di personale sanitario e di un’ambulanza messa a disposizione da Assovoce garantirà lo svolgimento in totale sicurezza.
L’evento è aperto a tutti. Perché l’inclusione, quella vera, nasce proprio così: condividendo momenti semplici, uno accanto all’altro, dentro e fuori dall’acqua.
Vi aspettiamo per dare inizio a questa bellissima avventura.
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