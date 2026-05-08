Il Sindaco di Manziana ha celebrato ufficialmente il conferimento della cittadinanza italiana a Don Giuseppe.

Dal profilo Facebook del Comune di Manziana
Oggi il Sindaco Alessio Telloni ha celebrato ufficialmente il conferimento della cittadinanza italiana a Don Giuseppe, parroco della Chiesa di Quadroni.
Un momento significativo per tutta la nostra comunità, che accoglie con grande orgoglio una persona che ogni giorno rappresenta un punto di riferimento umano, spirituale e sociale per tanti cittadini.
A Don Giuseppe va il più caloroso benvenuto come cittadino italiano e il ringraziamento da parte di tutta la comunità per il suo servizio.