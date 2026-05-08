A 100 anni dall’impresa polare l’Accademia Scacchistica Romana e il Museo Storico dell’Aeronautica Militare ricordano il generale Umberto Nobile, tra i fondatori della Federazione Scacchistica Italiana e Presidente del più antico circolo di scacchi italiano

Comunicato stampa

1° Memorial Chess Umberto Nobile

10 maggio 2026 – ore 9.30

Museo Storico Aeronautica Militare

Vigna di Valle (Bracciano)

Una giornata dedicata agli scacchi e al volo per celebrare i 100 anni dell’impresa polare del Norge

che ha visto come protagonista il Generale Umberto Nobile, il norvegese Roald Amundsen e

l’americano Lincoln Ellsworth decollare da Ciampino il 10 aprile per raggiungere il Polo Nord il 12

maggio 1926. Una data che si lega all’80° anniversario della ricostituzione, nel 1946, del più

antico circolo di scacchi italiano fondato nel 1819: l’Accademia Scacchistica Romana.

Il generale Nobile fu il primo Presidente dell’Accademia Scacchistica Romana contribuendo alla

rinascita, dopo il secondo conflitto mondiale, anche della Federazione Scacchistica Italiana

(all’epoca ASI) oggi collegata al CONI e al mondo sportivo a dimostrazione che gli scacchi non

sono solo un gioco, ma una vera e propria attività sportiva come altre discipline olimpiche.

“Gli scacchi sono nati come simulazione di battaglia e sono da sempre legati alla strategia e alla

tattica, ma anche alla pianificazione di un’operazione, allo studio e al controllo del campo di

battaglia. Un gioco e uno sport che resta molto praticato tra i giovanissimi, i giovani e i ragazzi,

inserito in Italia come attività extracurriculare nel mondo della Scuola – spiega il Presidente

dell’Accademia Scacchistica Romana Bruno Roberti -.

Gli scacchi, infatti, oltre che essere una metafora della vita si pongono sotto il profilo educativo e disciplinare come un efficace strumento di allenamento della mente allo studio, all’applicazione e alla concentrazione. Per tale ragione

insegnare a bambini, ragazzi e giovani a prendere decisioni dopo attenta analisi e proiezione

permette di impartire quelle capacità strategiche e tattiche che ben si coniugano con il mondo del

lavoro”.

Il centenario dell’impresa di Nobile al Polo Nord e l’80° anniversario del suo primo anno di

Presidenza dell’Accademia Scacchistica Romana saranno celebrati con il “1° Memorial Chess

Umberto Nobile” al Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, sul Lago di

Bracciano (Via Circumlacuale, 00062). Un’occasione per porre al centro la figura del generale

Nobile che ha scritto pagine storiche sia per l’Aeronautica Militare che per il mondo scacchistico.

L’evento, promosso dall’Accademia Scacchistica Romana e dal Museo Storico dell’Aeronautica Militare, con il patrocinio della Società Italiana di Storia Militare, si aprirà la mattina del 10 maggio 2026 con i saluti del Presidente Nazionale della Federazione Scacchistica Italiana, Dott. Luigi Maggi, e dal Col. Gerardo Cervone, Capo Ufficio Storico

Stato Maggiore Aeronautica Militare – 5° Reparto.

Seguirà una conferenza alla quale parteciperanno storici dell’aeronautica e degli scacchi, giornalisti ed esperti del mondo

dell’aviazione e degli scacchi. Nel pomeriggio, invece, 30 giovani scacchisti under 18 segnalati da

tutti i circoli del Lazio si sfideranno in un Torneo Blitz (5+3) di 8 turni per vincere il 1° Memorial

Chess Umberto Nobile.