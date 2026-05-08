Biblioteca comunale, proseguono le attività con scuole, famiglie e bambini. Tinti: “Un presidio culturale vivo, aperto e sempre più vicino alla città”

Comunicato stampa

Proseguono con grande partecipazione le attività promosse dalla Biblioteca comunale di Civitavecchia, con un calendario di iniziative rivolte alle scuole, alle famiglie, ai bambini e alla cittadinanza.

Continuano, in particolare, le visite scolastiche in biblioteca, pensate come occasioni di avvicinamento alla lettura, alla conoscenza degli spazi bibliotecari e alla scoperta dei servizi offerti. Le attività rivolte alle scuole sono gratuite, differenziate in base alla classe e progettate in accordo con gli insegnanti, così da rispondere nel modo più adeguato alle diverse fasce d’età e ai percorsi didattici. Le iniziative possono essere rivolte anche ad associazioni o gruppi di cittadini.

I prossimi appuntamenti già programmati vedranno la partecipazione delle scuole Rodari, l’8 maggio, XVI Settembre, l’11 maggio, e nuovamente Rodari, il 26 maggio. Per eventuali prenotazioni e informazioni è possibile contattare l’Ufficio Biblioteca ai numeri 0766 590562, 0766 590559 e 0766 590256.

Prosegue con successo anche l’attività del presidio Nati per Leggere, che dopo l’incontro del 23 aprile, organizzato in occasione della Giornata del Libro con le famiglie dei bambini iscritti ai nidi comunali, ha portato le letture direttamente nei parchi cittadini. Le prime iniziative si sono svolte il 29 aprile al Parco della Resistenza, con letture rivolte ai bambini dai 3 ai 6 anni, e il 7 maggio al Parco del Pincio, con attività dedicate alla fascia 0-3 anni. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 16 maggio 2026 al Parco Yuri Spigarelli, con età consigliata 0-6 anni.

Inoltre, il 9 maggio 2026 si concluderà in biblioteca il percorso formativo per diventare volontari Nati per la Musica, un ulteriore tassello nel lavoro di promozione culturale ed educativa rivolto alla prima infanzia e alle famiglie.

“Queste attività confermano il ruolo fondamentale della Biblioteca comunale come luogo vivo, aperto e accogliente, capace di dialogare con le scuole, con le famiglie e con il tessuto associativo della città”, dichiara l’assessora all’Istruzione e Cultura Stefania Tinti. “La promozione della lettura, soprattutto tra i più piccoli, è un investimento culturale e sociale di grande valore. Ringrazio gli uffici della Biblioteca per il lavoro costante, la professionalità e la cura con cui stanno costruendo un’offerta sempre più ricca, accessibile e vicina ai bisogni della comunità”.