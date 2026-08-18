È’ stata siglata la Convenzione quadro di collaborazione scientifica e tecnica tra Astratech Italia – Consorzio per l’ICT, lo Spazio e la Difesa – e la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti. L’accordo definisce un quadro stabile di collaborazione finalizzato alla costruzione di un integrato tra impresa e professione tecnica. La partnership si fonda sul modello di “impresa diffusa” proposto da Astratech Italia, volto a mettere in rete competenze altamente specialistiche e accelerare i processi di innovazione e trasferimento tecnologico. Un punto qualificante dell’intesa riguarda inoltre la collaborazione su modelli legislativi per il riconoscimento formale dell’azienda diffusa. Grazie a questa intesa, gli iscritti dell’Ordine degli ingegneri di Rieti potranno essere coinvolti in: Attività di supporto tecnico-scientifico qualificato. Gruppi di lavoro congiunti e multidisciplinari per affrontare la complessità dei sistemi tecnologici contemporanei; validazione di proposte progettuali e partecipazione a bandi nazionali ed europei. Iniziative di formazione e divulgazione scientifica. Oltre ai settori ICT, Spazio e Difesa, la collaborazione si estende ad ambiti strategici quali l’Intelligenza Artificiale, la Cyber security, la transizione energetica, le infrastrutture intelligenti e la sanità digitale. In questo contesto, la Fondazione contribuirà con competenze che spaziano dall’Ingegneria di Sistema al Project & Risk Management, fino alla compliance normativa e agli standard tecnici. “Questa convenzione nasce con una visione chiara: creare opportunità concrete per i nostri iscritti, mettendo le loro competenze al centro di progetti strategici. Vogliamo costruire un ponte stabile tra professione e impresa”, ha dichiarato l’Ing. Iunior Giuliano Francia, Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti. “Il contributo dei professionisti è fondamentale per affrontare la complessità dei mercati moderni. Con questa collaborazione rafforziamo un modello che integra competenze e imprese, aumentando la competitività del sistema Paese”, ha dichiarato il Dott. Andrea Spoto, Presidente di Astratech. L’iniziativa punta a generare un impatto concreto sulla competitività delle PMI e sulla valorizzazione dei professionisti tecnici, con una particolare attenzione ai giovani ingegneri. Per garantire l’efficacia dell’accordo, è stato istituito un Comitato di Coordinamento con funzioni di indirizzo strategico e monitoraggio. La Convenzione ha una durata di tre anni, è rinnovabile tacitamente e non comporta oneri economici diretti per le parti, rimandando la gestione dei dettagli operativi a specifici accordi attuativi.(Inform)