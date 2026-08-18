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BRACCIANO: IL VENERDI’ DEL LAGO

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Comunicato stampa

 

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Siglata Convenzione quadro di collaborazione scientifica tra Astratech Italia, consorzio per ITC, lo Spazio e la Difesa, e la Fondazione Ordine Ingegneri Rieti

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Siglata Convenzione quadro di collaborazione scientifica tra Astratech Italia, consorzio per ITC, lo Spazio e la Difesa, e la Fondazione Ordine Ingegneri Rieti

Società

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