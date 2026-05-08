HomePolitica Aperitivo insieme a Nicola Zingaretti, Alberto Civica e Ornella Segnalini 08/05/2026 0 171 E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa promozione elettorale Sabato 9 maggio alle ore 11,30 a Ponton dell’Elce TagscivicaElcePontonzingaretti Condividere E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Articolo precedenteDIEGO RIGHINI (TULIPANI DI SETA NERA): “IL CINEMA AL SERVIZIO DELLA LEGALITA’”Articolo successivoNADIA TERRANOVA presenta QUELLO CHE SO DI TE presso la Biblioteca di Bracciano Ultimi articoli Cultura NADIA TERRANOVA presenta QUELLO CHE SO DI TE presso la Biblioteca di Bracciano Cultura DIEGO RIGHINI (TULIPANI DI SETA NERA): “IL CINEMA AL SERVIZIO DELLA LEGALITA’” Politica La deputata Piccolotti AVS incontra Alberto Civica, candidato sindaco ad Anguillara Scuola *Studenti di Furbara – Due Casette nel Centro Storico di Cerveteri: lezioni di artigianato da Coryum di Massimiliano Alessandrini* Cultura Biblioteca comunale, proseguono le attività con scuole, famiglie e bambini. Tinti: “Un presidio culturale vivo, aperto e sempre più vicino alla città” Carica altri