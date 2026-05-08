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Aperitivo insieme a Nicola Zingaretti, Alberto Civica e Ornella Segnalini

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promozione elettorale

Sabato 9 maggio alle ore 11,30 a Ponton dell’Elce

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