Presentazione di “Dimmi che sei stata felice” di Maria Grazia Calandrone – Martedì 12 maggio

Comunicato stampa

la Biblioteca è lieta di comunicarvi che martedì 12 maggio, alle ore 17:00, ospiteremo la scrittrice Maria Grazia Calandrone, che presenterà il suo ultimo libro “Dimmi che sei stata felice”.

Come per le altre storie narrate negli apprezzati romanzi dell’autrice, anche questa opera ha per protagonista una donna, le cui vicende personali si intrecciano con la storia della sua famiglia e con fatti storici.

Ambientato principalmente tra Roma Sud e Ostia, questo romanzo, intenso e lirico, ha una prosa poetica che trasforma la cronaca in letteratura: dal bombardamento di San Lorenzo, agli anni Settanta, alla contemporaneità di Nuova Ostia si snoda la saga familiare di tre generazioni di donne. Maria Grazia Calandrone attraversa ancora una volta la materia viva della memoria e della Storia, nella quale trova le parole per dire che essere fedeli a noi stessi può essere a volte un vincolo troppo stretto, soprattutto per le donne, che nei suoi romanzi si trovano sempre di fronte a scelte dalle quali è impossibile tornare indietro.

L’evento, organizzato dalla Biblioteca in collaborazione con Libreria Tuba, è realizzato con il contributo del Ministero della cultura – Direzione generale biblioteche e istituti culturali, fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario ed è inserito nel PROGRAMMA DEL MAGGIO DEI LIBRI 2026, la campagna nazionale curata dal CEPELL nata con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.

Anche quest’anno partecipiamo a questa importante iniziativa con tanti eventi diversi, consultate il nostro programma completo e in continuo aggiornamento sulle nostra pagina o in Biblioteca!

La partecipazione è libera e gratuita e non occorre prenotarsi.

Al termine della presentazione l’autrice si intratterrà con il pubblico per rispondere alle domande e per il consueto firmacopie.