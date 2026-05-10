Una vita di spalle, al teatro De Focauld di Bracciano

Comunicato stampa

il 10.05.2026 ore 18,30 al teatro Charles De Focauld diu Bracciano

Estate 1982. Renata e Camilla cercano con molte difficoltà di mandare avanti il vecchio stabilimento balneare “Le Principesse”, ereditato dal padre e ormai solo il fantasma di quello che era stato negli anni cinquanta. Un giorno sulla spiaggia arriva Woodrow un giovane ragazzo inglese in vacanza lavoro. Questa visita inaspettata porterà le due sorelle a far riemergere vecchi ricordi e rimpianti legati a un segreto per molti anni nascosto. Sullo sfondo l’ultimo decennio colorato del secolo scorso: gli anni ottanta. Il testo nasce come omaggio a Renato Stazzonelli, padre della protagonista, e della sua straordinaria e sincera amicizia con Walter Chiari, di cui fu per anni la controfigura.

E’ una riflessione tenera e graffiante sul mondo del cinema, che può renderti eterno o cancellarti senza pietà. Ma è anche – e soprattutto- una storia familiare, di affetti , di identità smarrite e poi ritrovate, di genitori e figli. Di scelte difficili e di promesse custodite nel cuore. E sulla spiaggia, dove il passato si è ritirato, torna a vibrare la memoria di una donna e della sua amica, mai perduta.