Bracciano ha festeggiato il suo santo patrono San Sebastiano

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Ieri la nostra città ha vissuto una giornata capace di unire tradizione, partecipazione e senso di comunità, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano e della Festa della Primavera.

Un ringraziamento alla Parrocchia di Santo Stefano Protomartire, a Don Francisco e Don Carlos, le bambine, i bambini e le loro famiglie, all’Associazione Commercianti Bracciano, alla Protezione Civile ANC Carabinieri e Avab, alla Polizia Locale e a tutta la cittadinanza che ha partecipato con entusiasmo e calore.