HomeSocietà

Bracciano ha festeggiato il suo santo patrono San Sebastiano

0
232

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Ieri la nostra città ha vissuto una giornata capace di unire tradizione, partecipazione e senso di comunità, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano e della Festa della Primavera.
Un ringraziamento alla Parrocchia di Santo Stefano Protomartire, a Don Francisco e Don Carlos, le bambine, i bambini e le loro famiglie, all’Associazione Commercianti Bracciano, alla Protezione Civile ANC Carabinieri e Avab, alla Polizia Locale e a tutta la cittadinanza che ha partecipato con entusiasmo e calore.
festa del santo patrono a Bracciano  festa del santo patrono a Bracciano
festa del santo patrono a Bracciano
Articolo precedente
Presentazione di “Dimmi che sei stata felice” di Maria Grazia Calandrone – Martedì 12 maggio
Articolo successivo
“Impara oggi, salva una vita domani”: a Cerveteri corso di formazione Blsd e Pblsd

Ultimi articoli

Eventi

“Napoli milionaria” al teatro di Canale

Eventi

Civitavecchia rende omaggio alle vittime dei bombardamenti del 1943

Scuola

*Sospese dal Di Vittorio di Ladispoli in “servizio” nella ProCiv comunale di Cerveteri: per loro corsi di formazione sul primo soccorso*

Politica

MUNICIPIO XV, TORQUATI: “SE ROCCA HA FIRMATO RICHIESTA DI EMERGENZA SIAMO A DISPOSIZIONE PER COLLABORARE CON REGIONE LAZIO E ROMA CAPITALE”

Politica

Bracciano, in Consiglio Comunale atti concreti per il futuro della città

Carica altri