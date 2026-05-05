“Concerto di primavera” a Cerveteri: al Granarone i bambini della Salvo D’Acquisto suonano insieme al Gruppo Bandistico Cerite

Si rinnova il tradizionale appuntamento della Festa di San Michele Arcangelo: inizio fissato per le ore 16:30 di venerdì 8 maggio

Da anni rappresenta un appuntamento fisso del giorno di San Michele Arcangelo a Cerveteri: è il Concerto di Primavera, che vedrà protagonisti i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto, che diretti dalla Professoressa Lucrezia Palmitessa, si esibiranno in concerto insieme ai musicisti del Gruppo Bandistico Cerite, diretto dal Maestro Augusto Travagliati.

Un concerto che rappresenta l’atto finale del percorso didattico/concertistico dell’anno scolastico in corso, che ha visto per l’intera annualità gli studenti dell’Istituto avvicinarsi al mondo della musica e agli strumenti musicali in generale, in un progetto finanziato anche quest’anno dalla Regione Lazio. L’appuntamento è per venerdì 8 maggio alle ore 16:30.

“Questo appuntamento è negli anni divenuto un vero e proprio momento tradizionale all’interno della Festa del Santo Patrono – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – si tratta di un progetto molto importante, perché consente ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di avvicinarsi alla meravigliosa arte della musica, un linguaggio universale che unisce ed è capace di mandare messaggi sempre ricchi di significato. Dopo un anno di studio, gli studenti sono pronti ad esibirsi, ma non da soli, ma insieme ai musicisti e musiciste professionisti del Gruppo Bandistico Cerite. Un concerto che rappresenta anche una speranza per la musica della nostra città, la speranza che in un futuro questi ragazzi possano essere coloro che porteranno avanti la tradizione della banda”.

Plaude l’appuntamento anche Romina Vignaroli, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri: “Come Docente e come Assessore alla Pubblica Istruzione non posso che complimentarmi con l’Istituto Salvo D’Acquisto, con la Professoressa Palmitessa, con il Maestro Travagliati, vera e propria istituzione del mondo musicale della nostra città. Ai bambini e alle bambine e a tutti i musicisti impegnati in questo appuntamento, giungano i miei complimenti e sono certa che offriranno un bellissimo spettacolo, ricco di emozioni e musica. Buon concerto a tutti!”.