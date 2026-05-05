ALL’ATLETICO MONTERANO I MIGLIORI AUGURI PER LA SUA NUOVA “CASA”

Dalla pagina Facebook del Comune
Una sede rafforza il gruppo, rappresenta un luogo di aggregazione, identità, appartenenza e sano confronto.
Il fatto di averla aperta proprio sul corso del paese vuol essere un modo per dire “siamo qui”, venite e confrontiamoci stando insieme.
Una sede nel cuore pulsante del paese rianima il centro storico, diventa un presidio sociale che contrasta lo svuotamento dei corsi, restituendo vita e movimento alla comunità locale.
In un’epoca sempre più digitale, scommettere su un luogo fisico dove guardarsi negli occhi è un segnale di grande vitalità.
Complimenti e auguri!