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SIGFRIDO RANUCCI AD “AGORA’ ESTATE” (RAI 3) SU ARRESTI: “ADESSO BISOGNERA’ CAPIRE I DETTAGLI DI TUTTA QUESTA VICENDA E SE CI SONO ALTRI LIVELLI”

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Comunicato stampa

“Sapevo che sarebbe avvenuto qualcosa, ma ovviamente dalle indagini non è trapelato nulla. Adesso aspettiamo gli sviluppi. Ho voluto ringraziare personalmente il Nucleo investigativo dei Carabinieri e il dottor Carlo Villani, che mi aveva promesso che avrebbe chiuso le indagini ed è stato di parola. Adesso bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e capire se ci sono altri livelli”. Lo ha affermato il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, raggiunto telefonicamente da “Agorà Estate, la trasmissione in onda su Rai 3 e condotta da Giulia Di Stefano con Marco Carrara.

“Da quello che ho capito c’è chi ha organizzato, chi è stato complice, chi ha fornito assistenza legale, chi ha provato a distruggere le SIM”, ha detto Ranucci, “Vedremo cosa accadrà ancora”.

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