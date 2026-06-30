Comunicato stampa

Attore, sceneggiatore e regista, protagonista di Smetto quando voglio e coautore di Noi e la Giulia, Marco Bonini torna con ‘Maschi si salvi chi può’. Mercoledì 1° luglio alle ore 19:00, sarà ospite a Campo di Mare, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, all’interno della rassegna letteraria estiva promossa dalla Mondadori Bookstore di Cerveteri, organizzata in collaborazione con il “Banana Village” e “Nostro” nell’Etruria Village.

“Dopo l’ottimo esordio con Caterina Battilocchio della scorsa settimana, la nostra rassegna estiva prosegue con un grande ospite, un protagonista del cinema, della regia, del teatro e della scrittura quale Marco Bonini – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti di Mondadori Bookstore Cerveteri – nel suo libro, edito da Santelli e che vedrà il nostro concittadino Igor Artibani come moderatore, Bonini rileggerà la Genesi, mitologia greca e grandi racconti fondativi con ironia e rigore filologico, interrogandosi sulle origini della cultura patriarcale e sul ruolo del maschile contemporaneo. Un nuovo capitolo nel percorso creativo di un autore che continua a muoversi tra cinema, teatro e letteratura”.

“Gli appuntamenti proseguiranno per tutti i mercoledì di luglio e agosto – proseguono Andrea e Tarita – ogni settimana, un nuovo autore, una nuova storia da scoprire e da conoscere. Con ‘Maschi, si salvi chi può!’, Bonini conferma la sua natura multidisciplinare e la sua poliedricità: negli ultimi anni in più occasioni ha alternato il lavoro davanti e dietro la macchina da presa e la produzione letteraria. Un incontro affascinante, con un volto noto, da vivere in riva al mare, in compagnia di un tramonto suggestivo”.

Ingresso e partecipazione alla presentazione libera e gratuita.