Comunicato stampa

Il prossimo 18 giugno dalle 10,00 alle 13,30, si terrà a Roma presso l’Auditorium ExtraLibera in via Stamira 5 l‘evento di presentazione del XXIV Rapporto CNESC

Il Servizio civile Universale sta vivendo una stagione di profonde trasformazioni, alle prese con le novità introdotte dalla nuova Circolare per il deposito di programmi e progetti e con il Disegno di legge delega “Disposizioni in materia di giovani e servizio civile”, che prevede una revisione organica e il riordino della normativa.

L’evento si propone come un momento di approfondimento e confronto su questi cambiamenti destinati ad avere ricadute concrete e sostanziali sia sull’esperienza quotidiana dei giovani sia sul coinvolgimento diretto degli enti. Interverranno, oltre alla CNESC, il Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e per il Servizio Civile Universale Giuseppe Pierro, il Presidente della Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale Enrico Maria Borrelli e il Rappresentante Nazionale degli operatori volontari per l’area sud Corrado Capasso.

“Il rapporto annuale – dichiara la Presidente CNESC Laura Milani – ci permette di condividere delle riflessioni a partire da elementi e dati concreti e di leggere i cambiamenti in corso a partire da quello che siamo oggi per orientarci e capire dove vogliamo e possiamo andare. Si tratta anche di collocare questi cambiamenti in un particolare momento storico, caratterizzato da conflitti internazionali e tensioni sociali anche a livello nazionale. Con l’obiettivo di mantenere salde le nostre radici nell’obiezione di coscienza e nella nonviolenza, restiamo sempre aperti alle innovazioni, con un’attenzione responsabile alla sostenibilità di tutto il sistema. La giornata del 18 giugno sarà dunque l’occasione per leggere e abitare insieme queste evoluzioni potenzialmente positive”.

Il programma dell’evento “Servizio Civile Universale: Leggere e Abitare i Cambiamenti”.