AAIS, un presidio di comunità al Centro Bocciofilo di Castel Giuliano

Una mattinata di sole, sorrisi e risate e il suono inconfondibile delle bocce che rotolano sulle piste. È in questo clima di partecipazione e serenità che si è svolta la giornata conclusiva della stagione 2025/26, di un importante progetto promosso dal Centro Bocciofilo S. Lucia di Castel Giuliano e dal Centro Diurno AAIS.

Presso il Centro Bocciofilo, una decina di ragazzi dell’AAIS Bracciano si sono impegnati in innumerevoli giocate, lunghi lanci delle bocce per arrivare vicino al boccino, con la giusta concentrazione e il puro divertimento, anche grazie al costante impegno dell’istruttore Ruggero Levorato e degli altri collaboratori: Gianfranco Vecchiotti, Fabrizio Coppa, Roberto Polverini, Rodolfo Fellini, Luciano Angelone. L’A.A.I.S. Bracciano (Associazione Assistenza Integrazione Sociale) è una importante realtà storica del territorio di Bracciano, attiva dal 1981 e dedicata all’inclusione delle persone adulte con disabilità. È un’associazione di promozione sociale / impresa sociale che opera soprattutto attraverso un Centro Diurno Polivalente situato nella Fattoria Sociale di Castel Giuliano. Presente all’evento la Direttrice dell’Associazione Donatella Scalzi.

Attraverso una breve intervista de L’agone al presidente del Centro Umberto Di Felice, abbiamo avuto la conferma che il Centro Bocciofilo S. Lucia di Castel Giuliano è davvero un’altra bella realtà del nostro territorio che ha saputo sfornare campioni di livello internazionale come Luca Di Felice e Leonardo Polidori. Il fruttuoso connubio tra queste due realtà del nostro territorio permette di svolgere l’attività bocciofila durante l’anno, da ottobre a giugno, tutti i lunedì dalle 10,00 alle 12,00. Nell’iniziativa di questa mattina, con una decina di “atleti”, volontari e familiari, non c’era nulla di competitivo, ma un’occasione per ritrovarsi e condividere uno spazio di socializzazione sempre con il sorriso sulle labbra. Tutti hanno animato le piste con entusiasmo ed impegno.

Ogni lancio è stato accompagnato da incoraggiamenti, applausi, senza nemmeno un attimo di quella che chiamiamo sana competizione, forse appena sfiorata, (ma non ce ne siamo accorti) dimostrando ancora una volta quanto il ruolo della comunità sia fondamentale per costruire percorsi inclusivi e duraturi.

L’intervento del Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, accompagnato, per l’occasione, dalla Presidente del Consiglio Giulia Sala e dal Consigliere Comunale Andrea Serralessandri, seguito dagli appassionati interventi del Presidente del Centro Bocciofilo Umberto Di Felice e della Direttrice dell’AAIS Donatella Scalzi, hanno anticipato il momento della premiazione del torneo. Un momento veramente speciale dove ogni “atleta” ha ricevuto il meritato e grazioso simbolo di partecipazione.

Ancora una volta lo sport, soprattutto in questo caso, ha dimostrato di rappresentare uno spazio di libertà, relazione e crescita, dove ognuno può esprimersi senza barriere e sentirsi felice. La giornata è terminata con un rinfresco condiviso, una giornata dove i veri vincitori sono quelli che hanno organizzato, partecipato, quelli che tendono sempre la mano agli altri. Un appuntamento che l’associazione intende riproporre anche nei prossimi anni, con l’obiettivo di ampliare il numero dei partecipanti e coinvolgere sempre più cittadini. Perché, a volte, basta una boccia che rotola per arrivare a un boccino, per avvicinare le persone e costruire comunità.

Lorenzo Avincola redattore L’agone